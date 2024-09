„Ocieplenie” klimatu: początek zimy w RPA szokuje lwy (wideo) – Sahara, Majorka

+++UPDATE 25.09.2024+++

Południowoafrykańska zima szokuje lwy

W weekend wystąpiły obfite opady śniegu. W Republice Południowej Afryki, znanej z umiarkowanych zimowych temperatur, miejscami odnotowano nawet dwa metry śniegu.

Jedna kobieta zmarła w szpitalu w wyniku hipotermii po tym, jak utknęła w minibusie przez całą noc wraz z innymi pasażerami.

Chaos na drogach

W niedzielę na głównej autostradzie N3 między Johannesburgiem a Durbanem na wschodnim wybrzeżu kraju panował chaos komunikacyjny. Dwa dni po rozpoczęciu opadów śniegu na 30-kilometrowym odcinku drogi nadal panował chaos, ponieważ niezliczone samochody, ciężarówki i autobusy utknęły w śniegu

W Drakensbergu, na autostradzie między Johannesburgiem a Durbanem, w niedzielę nadal trwały akcje ratunkowe i usuwanie skutków opadów. Było to utrudnione, ponieważ kierowcy i ciężarówki porzucili swoje pojazdy. (apnews)

The climate is changing, the position of the Earth in relation to the Sun must have changed, at a different angle? This region has a tropical climate. South Africa is covered in snow: the country had heavy snowfall the day before

In some places, up to two meters of snow fell. -> pic.twitter.com/9t0squM44L

