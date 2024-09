Dmitri Peskow, Pressesprecher von Putin wird von Pavel Zarubin befragt | Quelle: Screenshot zarubinreporter

Am 12. September erklärte Präsident Putin, dass ein etwaiger Einsatz von Marschflugkörpern auf russisches Territorium als Kriegserklärung der NATO gegen Russland gewertet und entsprechend beantwortet würde.

Auch das Europäische Parlament flankiert die NATO durch Eskalation

Von REDAKTION | Trotz russischer Warnung enthält die Entschliessung des EU-Parlaments vom 18. September 2024, die von 425 EU-Parlamentariern angenommene wurde, die Forderung, unter anderem die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus deutscher Produktion, das heisst aus Schrobenhausen, Oberbayern, an die Ukraine “zu beschleunigen”.

Eine Woche zuvor hatte der US-Präsident. wegen des zu hohen Risikos eines nuklearen Schlagabtausches, der britischen Regierung die Genehmigung zum Einsatz von Storm Shadow Marschflugkörpern gegen russisches Territorium glücklicherweise noch in allerletzter Minute verweigert. Doch die mögliche Realisierung der provokanten Entschliessung des Europäischen Parlaments würde vor allem Deutschland einem erhöhten Risiko aussetzen, um sich als Herstellerland des Marschflugkörpers Taurus den angedrohten russischen Gegenschlag vorrangig einzuhandeln.

Der bekannte russische TV-Ankermann Pavel Zarubin des Kanals “Russia-1″ hat den Leiter der russischen Präsidialverwaltung und Präsidentensprecher, Dmitri Peskow und die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Marija Sacharowa zu besagtem Hasardspiel der westlichen Kriegsallianz getrennt befragt:

Dmitri Peskow: “Wir stehen einem kollektiven Feind gegenüber!”

Zarubin: Auch ich empfand [die Erklärung Putins] als unmissverständliches Signal an die NATO-Länder: Wenige Tage später hörten wir jedoch die Erklärung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, wonach man nichts zu befürchten hätte. Russland werde nicht reagieren. Man habe überhaupt nichts zu befürchten. Wie das? Was geht in ihren Köpfen vor?

Peskow: Nun, sehen Sie: Man ist vor allem von der Idee besessen, uns bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen. Jene Besessenheit äussert sich bei jedem anders, so auch bei Stoltenberg. Doch zugleich ist er ein Mann, der bald aufhören und seinen Job abgeben wird.

Deshalb glaubt er, solch unverantwortliche Aussagen machen zu können. Doch ich denke, dass seine Einstellung leider von vielen Leuten in Europa geteilt wird.

Wir haben viel fanatisches Gerede aus Europa gehört, das propagiert, keine Angst vor Russland und Putin zu haben bzw. dieses Thema nicht ernst zu nehmen. Ich denke es gibt immer noch nüchterne Köpfe [im Westen], welche die Worte unseres Präsidenten mit der gebotenen Aufmerksamkeit analysieren und auch verstehen, was sie wirklich bedeuten.

Zarubin: Doch es gibt einen Punkt bzw. die Möglichkeit, die letzte rote Linie zu überschreiten. Das muss normalen Menschen gefährlich und beängstigend erscheinen.

Peskow: Schauen Sie: Es herrscht Krieg. Sie kämpfen gegen uns. Sie bekämpfen uns kollektiv und wir stehen einem kollektiven Feind gegenüber.

Sie sagen ganz offen, dass es ihr Ziel sei, Russland strategisch und taktisch zu besiegen. Das nötigt uns, diese Ansage sehr ernst zu nehmen. Unsere Position und Handlungen auf diese Gefahr auszurichten, um die Spezielle-Militär-Operation fortzusetzen, alle unsere Ziele und gestellten Aufgaben zu erreichen, um selbst zu gewinnen. Für Russland gab es in der Geschichte keine anderen Alternativen. Es gibt auch jetzt keine Alternative ausser unserem Sieg.

Maria Sacharow: “Es geht um den gesunden Hausverstand!”

Sacharowa: Wissen Sie, es gibt Ausdrücke, wie Schwachsinn und Übermut. Genau darum dreht es sich hier.

Es geht nicht wirklich um die sprichwörtlichen roten oder andersfarbigen Linien. Es geht um den gesunden Menschenverstand. Rein pragmatisch betrachtet, lässt sich die Denkweise [im Westen] nur schwer nachvollziehen: Wenn man bedenkt, dass sie Waffen an das Kiewer Regime liefern, die unter anderem gegen Atomkraftwerke eingesetzt werden, wobei radioaktive Strahlung keine Grenzen kennt: Diese benötigt kein Visum oder Einreisepass, doch driftet mit dem Wind oder dorthin, wohin das Wasser fliesst. Darum geht es.

Doch vielleicht hängt es auch an der schlechten Qualifikation [der Politiker des kollektiven Westens]: Als Resultat der negativen Auslese, bei der nicht die Besten, Klügsten, Anständigsten bzw. nicht die mit Verdiensten ausgewählt würden, sondern genau die, welche dem Gegenteil entsprechen: Je mehr man einem Schurken und Kriminellen entspräche und je mehr Kriminelle sich in der Familie befänden, umso höher könne man steigen.

So wie jetzt Kylie Kallas, die [Josep] Borrell [EU Aussenbeauftragter] nachfolgt und ihr ganzes Leben lang, verhätschelt von Ihrer ganzen Familie, welche sich allen Regimen, auch wenn es sogar deutsch-faschistische waren, andiente und noch immer am Futtertrog sitzt.

Vermutlich sind jenen Menschen inzwischen die Fähigkeiten zum Denken und Analysieren abhandengekommen. Denn, woher kommt die Angst? Sie erkennen nicht einmal die Gefahr, die sie selbst heraufbeschworen hatten: Man betrachte nur die [grosse] Menge an Waffen, die sie über den europäischen Kontinent und Nahen Osten streuten. Doch diese Waffen samt extremistischen Elementen, die schon auf US-Präsidentschaftskandidaten schießen, werden irgendwann auf sie zurückfallen. Sie werden nicht mit leeren Händen zurückkommen, doch westliche Waffen und Kampferfahrung mit sich bringen.

Nur, wer denkt jetzt an so etwas? War das nicht schon vor 80 Jahren so, als sie Hitler schufen? Als sie das Dritte Reich schufen?

In Antwort zur Frage, ob sich das später gegen sie wenden würde? Ich meine, diese Frage wird stets vom russischen Soldaten beantwortet!

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

