Allzu schnell gerät in Vergessenheit, was Politiker von ÖVP und SPÖ der österreichischen Bevölkerung zur Zeit der sogenannten „Pandemie“ zumuten wollten.

Höhepunkt dieser zum Teil nicht einmal rechtlich gedeckten Zwangsmaßnahmen war die Impfpflicht, die man in Österreich gegen den massiven Widerstand der FPÖ durchsetzen wollte und die dann nach bereits erfolgter Beschlussfassung doch wieder gekippt wurde, weil sich über eine Million Österreicher trotz Strafandrohung weigerten, sich die unausgereiften „Impfstoffe“ spritzen zu lassen.

Jetzt lügt man den Österreichern in TV-Konfrontationen vor, dass man damals die heute nicht mehr zu leugnende Gefahr der mRNA-“Impfungen” nicht erkennen konnte. Diejenigen, die damals natürlich wussten, dass hier Elemente im Dienste der Pharmalobby agierten und sich sehr wohl über die Gefährlichkeit der „Impfungen“ im Klaren waren, wurden als „Covidioten“, „Corona-Leugner“ oder gar als „Rechtsextreme“ beschimpft. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler entblödet sich selbst heute nicht, in Fernsehdiskussionen die Nazikeule gegen Herbert Kickl zu schwingen, nur weil dieser anständige Politiker bei Demonstrationen für Demokratie, Rechtsstaat und Bürgerrechte aufgetreten ist.

UNSER MITTELEUROPA war deshalb oft Ziel von Zensurmaßnahmen auf Facebook und übelsten medialen Angriffen. In Österreich kam es sogar zu einer parlamentarischen Anfrage wegen eines damaligen österreichischen Mitarbeiters von uns von Seiten der NEOS, einer Partei, die sich heute besonders als Kriegstreiberin hervortut und deren EU-Abgeordneter Helmut Brandstätter sogar den Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern gegen Russland fordert – also einen Weltkrieg riskieren will.

Zur Erinnerung wollen wir hier ein Video von FPÖ-TV präsentieren, das die Wortspenden aus 2021 von ÖVP- und SPÖ Politkern zur Impfplicht wiederholt. Auch der grüne Bundespräsident Alexander van der Bellen kommt hier zu Wort. Nicht mehr im Amt ist der hier im Video gezeigte grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Liebe Leser, ob Österreicher oder nicht, bitte leiten Sie diesen Artikel an Ihre österreichischen Freunde und Bekannten weiter, denn am Sonntag geht es auch darum, wie in Zukunft mit den Menschen umgegangen wird, wenn die Pharmalobby die nächste „Pandemie“ ausruft. Und das ist keine Frage des „ob“, sondern des „wann“. Die plumpen Vorstöße rund um die „Affenpocken“ sollten uns eine Warnung sein.

