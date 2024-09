“Die Ukraine gibt es nicht mehr”, weil sich das Land weigerte, im Jahr 2022 einen “schlechten Deal” zu machen. Das sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina.

“Sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Denn die Ukraine gibt es nicht mehr. Die Ukraine existiert nicht mehr. Sie werden niemals in der Lage sein, diese Städte und Siedlungen wieder aufzubauen, und sie werden niemals in der Lage sein, tote Menschen zurückzubringen, so viele tote Menschen.“

– so Trump auf der Kundgebung.

Und weiter:

“Jedes Abkommen, selbst das schlimmste, wäre besser als das, was wir jetzt haben. Und wir werden weiterhin Milliarden von Dollar an einen Mann geben, der sich weigert, einen Deal zu machen – Selenskyj.“

“Alle wären am Leben”

“Wenn sie einen schlechten Deal gemacht hätten, wäre es viel besser gewesen. Sie hätten ein bisschen aufgegeben und alle wären am Leben, jedes Gebäude wäre intakt und jeder Turm würde weitere 2.000 Jahre stehen.“

Kriegstreiber Biden und Haris

Seiner Meinung nach hätte der Deal zustande kommen können,aber…

…”Joe Biden und Kamala Harris haben es zugelassen, weil sie Selenskyj weiterhin mit Geld und Munition versorgt haben wie nie zuvor in der Geschichte.“

Laur Trum werden “der Ukraine die Truppen ausgehen“.

“Sie benutzen kleine Kinder und alte Menschen, weil ihre Soldaten sterben und ihnen andere Dinge passieren, über die wir nicht sprechen wollen.“

– fügte er hinzu.

Trump ist überzeugt, dass im Falle eines Wahlsiegs von Kamala Harris “mehr Menschen in der Ukraine sterben und mehr Städte fallen werden“. (vadhajtasok)

