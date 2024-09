“Schicksalswahl” in Österreich: Am Sonntag werden die Weichen für die nächsten Jahre gestellt

FPÖ-Chef Herbert Kickl am 23.09.24 im Rahmen eines ORF TV-Duells mit Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) | Bild: pa/GEORG HOCHMUTH/APA

Die österreichischen Medien spüren es instinktiv:

„Sonntag ist ein Schicksalstag für Österreich“ (oe24)

Und der Wahl-Umfrage-Kaiser der österreichischen Mainstream-Medien weiß mit enthusiastisch-parteiischen Unterton zu verlautbaren:

„Das Rennen um Stimmen und am Ende um Koalitionen könnte nicht spannender sein. Jetzt wird es doppelt knapp.“

Denn eine Woche vor der Wahl…

…„deutet (alles) auf ein offenes Rennen um den ersten Platz hin. Und das, obwohl die FPÖ alle Umfragen seit drei Jahren anführt und Parteichef Herbert Kickl sich auch im Wahlkampf kaum eine Blöße gab.“

“Kraft der Mitte” führt zur ewigen Biedereier Großkoalition?

Den Grund finden die österreichischen Medien in einem unverhofften Wahlgeschenk des Wettergottes, in der gewaltigen Flut, welche weite Teile Ost-Österreich heimgesucht hatte. Und womit sich ÖVP-Kanzler Nehammer als „Kraft der Mitte“ und vermeintlicher oberster Katastrophen-Manager in Szene setzen konnte.

Insofern also könnte die ÖVP, welche fünf Jahre den Grünen für ihre (im Vergleich zu Deutschland etwas abgeschwächteren) wahnsinnigen Gesellschaftsexperimente den Steigbügelhalter gemacht hat, die FPÖ sogar noch überholen. Überhaupt, wenn man die Briefwahl-Ergebnisse berücksichtigt – da ist bekanntlich „alles möglich“ …

Deshalb sollten FPÖ-Anhänger nicht den Fehler machen, zu glauben, dass die FPÖ sowieso gewinnt – und man deshalb gar nicht zur Wahl gehen muss. Es könnte diesmal auf jede Stimme ankommen.

Ansonsten droht sogar noch die uralte Zweierkoalition zwischen ÖVP-SPÖ ausgehen – bisher war nämlich nur eine zwischen FPÖ-ÖVP in Frage gekommen.

Die letzte Wahlumfrage (2.000 Befragte vom 21. bis 22.9.) schaut demgemäß so aus (im Vergleich zu Wahlergebnissen 2019=

Die SPÖ mit ihrem neo-marxistischen Parteivorsitzenden Babler bleibt nur Dritte. Die – von partei-internen Skandalen geschüttelten – Grünen, mit ihrem unattraktiven Lebenszeit-Politfunktionär Kogler (als männlich-österreichisches Pendant zur deutschen, gerade zurückgetreten Ricarda Lang), liegen 4 Prozentpunkte hinter den neo-liberalen „Neos“ liegen. Alles deutet darauf hin, dass die Splitterparteien, „Bierpartei“ (ja, richtig gehört), KPÖ oder die Grün-Abspaltung “Liste Petrovic” mit je 3 % nicht ins Parlament kommen.

Comeback der „Großen“

Comeback der „Großen“, rohlockt oe24 subtil. Sollten nämlich alle Kleinparteien scheitern, „wäre eine Mandatsmehrheit bereits mit 46 bis 47 % zu haben. Zwar hätten dann FPÖ mit ÖVP mit 102 Mandate eine absolute Mehrheit. Und: die letzte „Große Koalition“ aus ÖVP und FPÖ hätte sogar eine knappest mögliche Mehrheit von 92 Mandaten.

Trotzdem deutet aber vieles darauf hin, dass die ÖVP mit der Kickl-FPÖ, welche sich als post-postmoderne Reformpartei platziert – zur Lösung der drängendsten Probleme Österreichs (Aufarbeitung des Covid-Regimes, Rollback des Woke-Totalitarismus, Lösung der Wirtschaftskrise, Migrations-Kollaps) keine Koalition einzugehen gedenkt. Sondern entweder in die Große ÖVP-SPÖ-Koalition des ewigen österreichischen Biedermeier-Stillstandes oder aber in eine Art österreichische “Ampel”-Dreier-Koalition ÖVP-SPÖ-Neos Zuflucht nehmen könnte.

Und die vorausgesagten katastrophalen Ergebnisse der drei Altparteien (ÖVP 25 [minus 12,5%], SPÖ detto 21%, Grüne minus 6%) im Vergleich zur FPÜ (plus 10%, Neo plus 4%) werden dann vom System-Sender ORF – so wie der ZDF bei der letzten Brandenburgwahl) “trotz großen Verlusten als Sieg auf ganzer Linie” um-orwel-isiert.

Denn Österreich ist eben nicht Ungarn… Und: Wahrscheinlich wird auch Österreich nun – zeitverzögert wie fast immer – denselben Weg wie Deutschland beschreiten.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.