Doppelmoral “Volksverhetzung”: ÖSI-FPÖ-“Fahnenaffäre” (Videos)

Aus Österreich wird ein neuer woker Doppel-Moral-Skandal gemeldet: Wegen einer sogenannten „Fahnen-Affäre“ soll die Immunität eines FPÖ-Politikers aufgehoben werden. Was ist passiert?

Linzer Staatsanwälte sind höchst alarmiert und…

…„brauchen (nur noch) grünes Licht vom oberösterreichischen Landtag, um gegen einen blauen Politiker ermitteln zu können.“ (Krone)

…framt der österreichische Boulevard.

Ließ sich doch tatsächlich der Landtagsabgeordnete und FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber bei der Müllentsorgung der besonders a-woken Art abfilmen: Indem er eine Regenbogenfahne in einen Mistkübel warf – und zwar unter dem Wahlkampf-Video-Titel:

„Aufräumen in Österreich“

Was mit einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahre Haft bedroht wird. Und somit stellte die Staatsanwaltschaft Linz ein Auslieferungsersuchen an den oberösterreichischen Landtag – so eine Behördenvertreterin.

Doppelmoral “Volksverhetzung”

Es gäbe seitenweise über viel schlimmere sog. “Volksverhetzung” zu berichten, die im Woke-Staat Deutschland oder Österreich linke Eliten überhaupt nicht stört.

Merkels Fahnen-Affäre

2013 war auch Angela Merkel in ihrer Funktion als deutsche Bundeskanzlerin tätig: Sie schmiss kurzerhand die deutsche Bundesfahne auf den Boden – mit einer unmissverständlichen Geste der angewiderten Verachtung.

(Video s.u.)

