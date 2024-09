41-jähriger Macheten-Syrer zündet Mehrfamilienhäuser an – Medienzensur (Videos)

Die Bilder, die seit gestern Abend bekannt sind, erinnern eher an Bürgerkriegsländer wie Somalia oder Syrien. Und sie werden in den Mainstreammedien zurückgehalten, in Unterrubriken versteckt, verharmlost und verschleiert. Auffallend: Wohl aus „Rücksicht“ vor den Wahlergebnissen in Österreich haben ORF und die Systemmedien (außer 0e24 – bis jetzt 10h35) eine Art Nachrichtensperre verfügt:

Viele deutsche Links-Medien halten die Vorkommnisse zurück, verharmlosen sie oder framen die wahren Ausmaße sowie die Täterherkunft aus. U.s. Berichte sind weit in Unterrubriken versteckt:

„Mutige Anwohner stoppten ihn! Hier randaliert (!) der Macheten-Mann in Essen.“ (focus)

“Brände gelegt und Auto in Geschäfte gesteuert: Verdächtiger verhaftet” (Süeddeutsche)

“Festnahme nach Bränden in Essen mit 30 Verletzten” (faz)

Ein bewaffneter Syrer (41) hatte Samstagabend im Ruhrgebiet zu einer Amok-Gewaltorgie unvorstellbaren Ausmaßes angesetzt: Brandstiftung, Amokfahrt mit einem Transporter. Die Bilanz des Schreckens: 31 Verletzte zwei Kinder in Lebensgefahr. 8 schwer verletzte Kinder.

Der Alptraum soll laut Feuerwehr schon gestern gegen 17.10 Uhr in Essen-Altenessen seinen Anfang gefunden haben. Laut Polizei gegenüber „WAZ“ zündete der Machetenmann in der Altenessener Straße / Ecke Pielsticker Straße ein Wohnhaus an. Danach fuhr er zur Zollvereinstraße und setzte ein weiteres Haus in Brand.

Allein bei den Bränden wurden laut Polizei insgesamt 29 Menschen, laut Feuerwehr 31 teils schwer verletzt. Die kolportierten Bilder erinnern an Kriegsgebiete aus dem Nahen Osten: Verzweifelte Eltern versuchen ihre Kinder auf eigene Faust von einer Dachrinne aus in die Arme eines Helfers zu rette. Zwei verletzte Kinder schweben in Lebensgefahr!

Und der Irre zog seine Verwüstungsspur ungehindert weiter: Mit einem Transporter fuhr er zur Katernberger Straße in das Schaufenster eines Gemüsegeschäftes, setzte zurück und rammte die Fassade erneut.

Dann stieg der Syrer aus und zückte eine Machete, mit der er Menschen bedrohte. Passanten versuchten ihn auf Abstand zu halten, indem sie Gegenstände nach ihm warfen.

Der 41 Jährige wurde schließlich in einem Hinterhof mit Verbrennungen an den Händen festgenommen.

Streit zwischen Clans ?

Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei bisher nicht. In den sozialen Medien wird kolportiert, dass es sich wohl um einen Streit zwischen zwei Groß-Familen-Clans gehandelt haben soll.

