Baerbock besserwisserisch: Tod des Terror-Chefs “dient in keinster Weise Israels Sicherheit” (Video)

Die grüne deutsche Außenministerin Baerbock stellte erneut ihre außenpolitische und diplomatische Kompetenz auf zynische Art und Weise, im adrettes Weiß gekleidet, Friedens-Tauben- unter Beweis.

Während sie sich auf im Ukraine-Krieg als prononcierte Kriegs-Eskalations-Treiberin einen Namen gemacht hat, übte sie sich in punkto Liquidation des Hisbollah-Terror-Chefs Hassan Nasrallah (64) (am Freitag durch Israel, mittels gezieltem Luftschlags) im üblichen besser-wisserischen Relativierungs-Jargon: Indem sie aus dem fernen – von Multikulti-Terroranschlägen gebeutelten – Deutschland die üblichen Gutmenschen-Ratschläge an Israels Führung und Militärs zum Besten gab.

Sei doch dieser Angriff auf den Terror-Führer…

… „in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels“.

Womit alle israelischen Entscheidungsträger als dumm und selbstmörderisch klassifiziert werden …

Außerdem verbreitete sie Binsen-Halbwahrheiten: Wäre doch weiters die Lage im Nahen Osten nun und erst nach dem Tod des Terror-Chefs „brandgefährlich“. Womit also…

… „es droht, dass diese ganze Region in die absolute Gewaltspirale weiter reinrutscht.“

Und fordert stattdessen eine dreiwöchige Waffenruhe in Nahost – zur Suche einer diplomatischen Lösung.

Empörte Reaktionen

FDP-Außenpolitiker Frank-Müller Rosentritt kommentierte diesen Blödsinn via „X“ so:

„Wenn man den Anführer einer seiner größten Feinde eliminiert, der für nahezu tägliche Raketenangriffe auf Israel verantwortlich ist, dann ist das sehr wohl im Interesse der Sicherheit Israels. Sogar von sehr großem!“

Der Sprecher der israelischen Armee, Arye Sharuz Shalicar (47), widersprach dann Baerbock ebenfalls via „X“ energisch:

„Außenministerin Annalena Baerbock behauptet, die Eliminierung des Mega-Terroristen Nasrallah sei nicht im Interesse Israels. Als offizieller Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte sage ich, die Eliminierung Nasrallahs ist zu 100 Prozent im Interesse Israels.“

