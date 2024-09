Putzig: Benimm-Unterricht für asoziale Migranten in Suhl (Video)

Geradezu putzig, wie die Polizei ins Asylheim im thüringischen Suhl ausrückte: Um die Migranten über deutsche Gesetze aufzuklären. Selbst „FOCUS“ kam nach einer Lehrstunde für Flüchtlinge aus Afghanistan zu diesem Schluss:

„Die Resonanz war dürftig… Recht“, „Ordnung“, „Normen“ – für viele sind das Fremdwörter. Nie gehört.“

Denn…

…„Suhl gilt … als Synonym für gescheiterte Integration, Migrantengewalt und einen wehrlosen, völlig überforderten Staat.“

Suhl ist überall

So soll sich etwa auf dem Münchner Oktoberfest zugetragen haben:

– so ein Poster.

Ein anderer stellt sich die Frage, was aus deutschen Männern geworden ist:

“Was ist mit den deutschen Männern passiert? In Italien hätten sie es nach ein paar Sekunden richtig gemacht.“

