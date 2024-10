Po raz pierwszy kraje wrogie migracji stanowią większość. 15 państw członkowskich, na czele z Austrią, Danią, Włochami i Czechami, napisało do Komisji Europejskiej, wzywając ją do znalezienia, opracowania i zaproponowania nowych rozwiązań zapobiegających nielegalnej migracji do Europy. – Żądania, których nikt nie odważyłby się sformułować dziesięć lat temu.

Według The Guardian, unijny dyplomata był – naturalnie – rozczarowany: Pokoleniom polityków zajęło zbudowanie UE jako obszaru swobodnego przemieszczania się i praw człowieka. A teraz wszystko ma zostać zdemontowane w ciągu kilku lat.

W artykule wymieniono szczegółowo środki antyimigracyjne wprowadzone lub planowane przez te europejskie rządy. Unijny dyplomata powiedział również, że „skrajnie prawicowe” partie prześcigają się w podejmowaniu decyzji dotyczących przepisów antyimigracyjnych.

Co więcej, ten kierunek jest mile widziany przez „antyimigracyjny” węgierski rząd, który niedawno zagroził, że będzie przewoził nielegalnych imigrantów do Brukseli w odpowiedzi na politykę migracyjną UE.

