Iran startet Raketen-Groß-Angriff gegen Israel (Video)

Im gesamten israelischen Staatsgebiet herrscht Luft-Alarm – wie die israelische Armee berichtete. Nachdem der Iran seinen befürchteten Raketen-Angriff gestartet hat. Laut unbestätigten Medienberichten sollen mehr als 100 Geschosse aus dem Iran abgefeuert worden sein, darunter auch ballistische Raketen.

🚨🇮🇷🇮🇱 ALERTE INFO | DES MISSILES BALISTIQUES ONT TOUCHÉ DES BÂTIMENTS À TEL-AVIV. pic.twitter.com/m33vOOnItm — Cerfia (@CerfiaFR) October 1, 2024

Approx. 10 million civilians are the targets of Iranian projectiles. pic.twitter.com/680uDJm3CJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

In der Küstenmetropole Tel Aviv waren massive Explosionen zu hören. Und laut dem deutschen Botschafter Steffen Seibert soll es zudem zu einem Terroranschlag gekommen sein. Dabei soll es acht Tote und mehrere Verletzte gegeben haben.

„Ein harter Abend. Ein schrecklicher Terroranschlag in Yafo, bei dem mehrere Menschen ermordet wurden – und Israel steht unter dem Beschuss von Hunderten iranischen Raketen. Aus unseren Bunkern hören wir lauteres Dröhnen als je zuvor.“

Tough evening. A horrible terror attack in Yafo with several people murdered – and Israel under waves of attack by 100s of Iranian missiles. We can hear louder booms than ever before from within our shelters. Everybody stay! pic.twitter.com/J8F77sZRZt — Steffen Seibert (@GerAmbTLV) October 1, 2024

Two terrorists armed with rifles were spotted exiting the light-rail in Jaffa before opening fire. One is possibly neutralized, while the other reportedly fled the scene, continuing to shoot as they escaped. https://t.co/hyM4nrs5nT pic.twitter.com/ma9YKHbnoz — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 1, 2024

Bereits am Nachmittag hatten die USA vor einem drohenden Angriff des Iran gewarnt. Was eine weitere Eskalation im Nahost-Konflikt bedeutet: Es ist das zweite Mal in der Geschichte, dass die Mullahs Israel direkt angreifen. Die erste Attacke des Iran war bereits April dieses Jahres erfolgt. Das Luftabwehrsystem "Iron dome" ist im Einsatz. 🇮🇷🇮🇱🚨‼️ WAR: Missiles rain over Tel Aviv! Crazy … WW3? pic.twitter.com/sIehhu4KmI — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 1, 2024