“DemoFürAlle” leakt Trans-Leitfaden für Münchner Schulen

Die Stadt München hat einen Leitfaden mit dem Titel „Trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Schüler*innen an den Münchner Schulen“ herausgegeben. Bisher wurde der Leitfaden aber nicht veröffentlicht.

Der Elterninitiative DemoFürAlle wurde er zugespielt. Um klar zu machen, was dort gefordert wird, in welcher unglaublichen Art und Weise Kinder und Jugendliche indoktriniert werden sollen, wurde der Trans-Leitfaden nun exklusiv veröffentlicht.

Das Referat für Bildung und Sport der Stadt München, das von dem Grünen-Politiker Florian Kraus geführt wird, hat u.a. mit der „Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ*“ einen Leitfaden mit dem Titel „Trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Schüler*innen an den Münchner Schulen“ herausgegeben. Der Leitfaden enthält skandalöse Vorgaben zur Trans-Indoktrination von Münchner Schülern.

Das steht im Trans-Leitfaden (Übernahme von “Demofüralle“

Der Leitfaden krempelt den Schulalltag nach den Vorgaben der Trans-Lobby um. Zum Beispiel:

Der Unterricht soll so gestaltet werden, daß „die Lebensrealitäten und die Geschichte von trans*, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen repräsentiert sind“.

Die von Schülern selbst gewählten Namen und Pronomen sollen im Schulalltag und in Unterlagen wie Klassenlisten verwendet werden.

In Videokonferenzen und E-Mail-Signaturen sollen Lehrer ihre eigenen Pronomen kenntlich machen.

Lehrer sollen bspw. durch eine Regenbogenfahne an der Tür ihre Sprechstunde „gezielt zum Thema LGBTIQ* bewerben“.

Lehrer sollen keine Informationen über das Outing eines Schülers nach außen geben, also auch nicht den Eltern, und den Schüler dazu ermutigen, LSBT-Beratungsstellen zu nutzen, die am Ende des Leitfadens aufgeführt werden.

Schüler sollen sich je nach „Selbstdefinition“ aussuchen dürfen, welche Toiletten und Umkleiden sie benutzen wollen.

Die Schulbibliothek soll „eine qualifizierte Auswahl von Büchern zum Themenfeld geschlechtliche Vielfalt“ beinhalten.

Im August hatten die WELT (Bezahlschranke) und das Manova-Magazin über den Leitfaden berichtet, eine Reaktion der Stadt München blieb bisher allerdings aus. Lassen Sie uns deshalb den Druck erhöhen, um die Stadt zu einer Stellungnahme zu diesem Indoktrinationsversuch von Minderjährigen zu bringen:

Wir veröffentlichen den Trans-Leitfaden

Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, veröffentlichen wir heute den Skandal-Leitfaden, der DemoFürAlle zugespielt wurde, exklusiv auf unserer Seite.

Wenn Sie Eltern von Schülern an einer staatlichen Schule in München sind, erkundigen Sie sich bitte, ob an der Schule Ihres Kindes dieser Leitfaden angewandt werden soll. Informieren Sie auch bitte andere Eltern in München.

Diese öffentliche Wahrnehmung ist immens wichtig, denn das Thema geht nicht nur Eltern in München etwas an: Wenn wir zulassen, daß deren Oberbürgermeister diesen Trans-Leitfaden still und heimlich durchsetzt, werden die Indoktrinationsversuche bundesweit Schule machen.

Umgekehrt werden andere Städte und Bundesländer zögern, solche Leitfäden einzuführen, wenn sie bemerken, wie viel Gegenwind es in München gibt.

Wir haben daher die Petition »Schützt Münchens Schüler vor der Trans-Indoktrination!« auf CitizenGO gestartet. Darin fordern wir den zuständigen Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf, den Trans-Leitfaden vollständig zurückzunehmen und den weiteren Einsatz des Leitfadens an den staatlichen Schulen Münchens zu untersagen.

