Kopenhagen: Zwei Explosionen in Nähe der israelischen Botschaft

In der Nacht zum Mittwoch ereigneten sich in der dänischen Hauptstadt zwei Explosionen. Die Polizei untersucht, ob die israelische Botschaft Ziel der Anschläge gewesen sein könnte.

Zwei Explosionen in der Nähe der israelischen Botschaft in Kopenhagen werden von der dänischen Polizei untersucht, wie “Reuters” via “X” berichtete. Bei den Explosionen wurde niemand verletzt. die Ermittlungen laufen. Ein großer Bereich wurde abgeriegelt

Die dänische Polizei untersucht, einen Zusammenhang mit der nahe gelegenen israelischen Botschaft.

Die Explosionen fielen zeitlich mit dem iranischen Raketenangriff gestern Nacht auf Israel zusammen.

Danish police investigate two blasts near Israel’s embassy in Copenhagen https://t.co/yajK2wGdMr pic.twitter.com/zsm1H3VxIp — Reuters (@Reuters) October 2, 2024

