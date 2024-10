Ex-US-Präsident Carter: Entsetzen über Video zum 100. Geburtstag (Video)

Die erschreckenden und beschämenden Bilder des komatös wirkenden Uralt-Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter sind auch ein ominöses Zeugnis für den moralischen Niedergang einer einstigen Supermacht und des Westens: Wie sie jegliches letztes Gespür für die Würde vor einem Sterbenden verloren haben. Und wie sie den Tod als letzte Macht verneinen, um noch einmal ein letztes Party-Event abzuspulen.

Schwerer Palliativ-Patient

Seit Februar 2023 befindet sich Carter zu Hause in palliativer Pflege. Nun feierte er am Dienstag seinen 100. Geburtstag. Und trotz seines offensichtlichen extrem schlechten gesundheitlichen Zustands, wohl in einem komatösen Dämmerzustand zwischen Leben und Tod, wurde Carter in seinem Rollstuhl herumkutschiert und per TV-Aufnahmen der Öffentlichkeit vorgeführt. Darin hieß es völlig vermessen: Er „schaute sich“ auch eine kleine Flugshow mit Militärflugzeugen an.

Die beschämende Wahrheit war: Dazu war er gar nicht mehr im Stande. In Wirklichkeit nämlich – so scheint es – wurde die morbide Show nur für alle anderen, als einen Sterbenden inszeniert. Für Carter muss es eine Qua gewesen sein.

In seinem Wohnort, der Kleinstadt Plains im US-Staat Georgia, bot man in zahlreichen Geschäften, Carters Lieblingsspeise, Erdnussbutter, feil. Und großteils kitschige Dekorationen erinnerten an den 39. US-Präsidenten. In Carters Highschool wurde ein Ehrenkonzert aufgeführt, und auch in einem Besucherzentrum, in der Nähe einer Erdnussfarm, wo Carter aufgewachsen war, gab es ein Spezialevent.

Würdigungen von Biden, Obama, Bush und Clinton

Und die üblichen Gratulationen wirkten wie eine Abgesang auf eine ganze Nation:

Im Garten des Weißen Hauses wurde eine groteske Holzinstallation mit der Zahl 100 präsentiert. – Und auch die Würdigung des – selbst als senil bekannten – US-Präsidenten Joe Biden wirkte inhaltslos-grotest-anmaßend – in ihrem globalen Anspruch: Carter als…

…„moralische Kraft für unser Land und für die Welt“. Und: Sein „unerschütterlicher Glaube an die Kraft des Guten im Menschen“ wären für alle weiterhin „ein leuchtendes Beispiel.“

– so Biden.

We’re so grateful to Presidents Biden, Obama, Bush, and Clinton for contributing messages for President Carter’s 100th birthday concert. The audience was thrilled! Today, on President Carter’s actual birthday, we’re delighted to share excerpts from those with the world. pic.twitter.com/DhA7O18FbA — The Carter Center (@CarterCenter) October 1, 2024

Schock, Empörung im einfachen Volk

Offensichtlich braucht es mittlerweile in den USA die Stimmen und moralische Instanz des einfachen Volkes, welche gegenüber den offiziellen „CBS“-Videoaufnahmen nur mehr Entrüstung und Verachtung ausdrückten:

Denn vorgeführt wurde ein, vom Tode gezeichneter, ur-alter, regungsloses Greis, herumkutschiert in seinem Rollstuhl, mit einer weißen Decke zugedeckt, von einem Programmpunkt zum anderen geschoben. Ihm zu Ehren stiegen mehrere F-18-Jets hoch und flogen über seinen Garten (siehe Video unten).

„Präsident Cater war eine beliebte öffentliche Person. Ich frage mich allerdings, warum man ihn so der Weltöffentlichkeit zeigt?“

– so eine irritierter Userin auf “X”. Viele andere sahen alles ebenso als eine geschmacklose und respektlose Vorführung.

Versteckte Wahlwerbung für Harris

Fast schon wie eine “Leichen”-Fleddererei wirkte dann aber noch die Wahlwerbung für die Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris.

So gab sich Carters Enkelsohn Jason gegenüber CBS dafür her: Dass sein Großvater zwar „nur sehr beschränkt agieren“ und auch nicht mehr am Telefon sprechen könne. Dennoch aber hätte Carter seinen wichtigsten Wunsch anlässlich seines runden Geburtstags mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht: Er wolle noch die Präsidentschaftswahl im November erleben und für Kamala Harris votieren.

Wie das in so einem Zustand überhaupt möglich sein kann, haben die Bilder wohl selbst verneint.

Former President Jimmy Carter celebrated his 100th birthday surrounded by family and friends in his backyard in Plains, Georgia. CBS News was there as he was wheeled outside, beneath the shade of his trees, to witness a military flyover with four fighter jets. pic.twitter.com/FKKd6XrHL6 — CBS News (@CBSNews) October 1, 2024

Groteskes Datum: Geburtstag fällt mit Iran-Angriff auf Israel zusammen

Grotesk auch diese historischen Zusammenhänge:

Am 4. November 1979 wurde nach der erfolgreichen iranischen Revolution die US-Botschaft in Teheran besetzt. Dabei wurden 52 amerikanische Diplomaten und Bürger 444 Tage als Geiseln gehalten.

Am 24. April 1980 scheitere die von Carter angeordnete “Operation Eagle Claw” zur Geisel-Befreiung mittels der US-Luftwaffe. Dabei starben acht amerikanische Soldaten, zwei Flugzeuge wurden zerstört.

Nachdem Ronald Reagan am 20. Januar 1981 die Nachfolge Carters als Präsident angetreten hatte, wurden die Geiseln umgehend freigelassen.

