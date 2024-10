NRW: Wegen „Scharia-Polizei“ in Schulen jetzt Anti-Extremismus-Trainings für Lehrer

+ Raubüberfall in München: Nafris verletzen Touristen + Reiche fliehen mit Yachten aus dem Libanon + Berlin: Mit Monstern gegen Verkehrsrowdys + AfD-Verbotsantrag im Bundestag geplant + uvm.

NRW: Wegen „Scharia-Polizei“ sollen Regeln Schulen bei Umgang mit Islamismus helfen

Klare Regeln zu Gebetsräumen und Anti-Extremismus-Trainings für Lehrer: Nachdem Schüler einer Gesamtschule im vergangenen Jahr ihre Klassenkameraden zur Einhaltung der Scharia zwingen wollten, beschließt ein Runder Tisch Gegenmaßnahmen. Vorbild soll ein anderes Bundesland sein.

NEUSS – Nachdem es an einer Neusser Gesamtschule im vergangenen Jahren zur Bildung einer „Scharia-Polizei“ unter Schülern kam, haben Vertreter von Schulen, Schülern, Eltern, Polizei und Extremismus-Experten klare Richtlinien vom Land Nordrhein-Westfalen im Umgang mit solchen Vorfällen gefordert. Schüler wollten Scharia-Regeln etablieren: 2023 soll eine Gruppe muslimischer Schüler an der Schule versucht haben, ihre Mitschüler zum Befolgen der islamischen Scharia zu zwingen. In einem „schleichenden Prozess“ hätten Oberstufenschüler versucht, andere auf subtile Art und Weise zu manipulieren, um etwa Geschlechtertrennung herzustellen, berichtete ein Referent für Krisenmanagement des Schulministeriums. Mehrere Schüler hätten daraufhin Interesse an einer strengeren Auslegung des Islams bekundet und „staatskritische Äußerungen“ von sich gegeben. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm.: Wäre es nich kostengünstiger die “Scharia-Polizisten” umgehend zu inhaftieren und in ein Land, wo sie gut hinpassen, sofort zu repatriieren.

Vor den iranischen Angriffen begann Israel mit “begrenzte Bodenoffensive” im Libanon

Israelische Bodentruppen sind nach Armeeangaben in den Südlibanon vorgerückt. Ihr Einsatz richte sich gegen militärische Einrichtungen in grenznahen Dörfern.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mit “örtlich begrenzten, gezielten” Operationen gegen Ziele der Hisbollah im Südlibanon begonnen. Luftwaffe und Artillerie unterstützten die Bodentruppen bei gezielten Schlägen gegen militärische Objekte in der Region, teilte das Militär am Dienstag mit. Weiterlesen auf zeit.de

Reiche fliehen mit Yachten aus dem Libanon – Auch Diplomaten an Bord



Nach beginn der Bodenoffensive im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut fliehen die Menwchen. Arme auf dem Landweg ins Nachbarland Syrien – Reiche auf dem Seeweg nach Zypern, und zwar auf Jachten.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Zyperns CNA und der zyprische Rundfunk RIK berichteten, kamen in den vergangenen Tagen in den Jachthäfen von Agia Napa und Larnaka täglich Luxusboote aus dem Libanon an. Viele Flüge aus der libanesischen Hauptstadt Beirut wurden gestrichen oder sind ausgebucht. Daraus schlagen Jacht-Kapitäne Profit. 2500 US-Dollar nehmen sie pro Kopf für eine Überfahrt! Das bevorzugte Ziel ist der Hafen von Agia Napa an der äußersten Südostküste Zyperns, je nach Wetterlage fünf bis sechs Stunden von Beirut entfernt, berichtet das kanadische Medium „The Globe and Mail“. Dort seien schon rund 30 Boote angekommen.

Mit Monstern gegen Verkehrsrowdys: Berliner Steuergeldverschwendung für schwachsinnige Plakataktion

Wenn es darum geht, Steuergeld auf besonders lächerliche Weise zum Fenster rauszuschmeißen für Placebo-Maßnahmen, die anstelle der Wahrnehmung eigentlicher politischer Aufgaben medienwirksam ergriffen werden, macht dem Shithole Berlin keiner etwas vor – auch nicht unter der amtierenden GroKo aus CDU und SPD.

Um die “Aggressivität im Straßenverkehr” zu bekämpfen, hat CDU-Verkehrssenatorin Ute Bonde nun 300.000 Euro Steuergeld für eine ebenso infantile wie sinnfreie Plakataktion versenkt: Auf den großformatigen Motiven sind Plüschmonster abgebildet, die den Berlinern geistlose Phrasen à la „Lass dich nicht rasend machen“ oder „Dreh nicht gleich am Rad“ zurufen. Weiterlesen auf ansage.org

Kritik an mutmaßlichen Plänen: AfD-Verbotsantrag im Bundestag

Die AfD verbieten? Bundestagsabgeordnete verschiedener Fraktionen sollen laut Medienberichten ein solches Verfahren unterstützen. Der Regierungssprecher reagiert reserviert.

Ein Antrag zu einem Verbotsverfahren der AfD wird nach Medienberichten von Bundestagsabgeordneten verschiedener Fraktionen unterstützt – und stößt auf gemischte Reaktionen. Wie “Welt” und “Spiegel” übereinstimmend berichten, haben sich dafür deutlich mehr als die für einen solchen Antrag notwendigen 37 Abgeordneten zusammengetan – und zwar aus SPD, Union, Grünen und Linken. Weiterlesen auf zdf.de

Mitten in München: Tourist von Nafris attackiert, verletzt und beraubt!

Bei einem erschreckenden Angriff in der Ludwigsvorstadt ist ein 43 Jahre alter Tourist aus Großbritannien in München verletzt worden. Zwei Nafris haben den Mann attackiert und ihm Armbanduhr sowie Geldbeutel entrissen.

Wie die Polizei gestern mitteilte, war es in der Nacht auf Montag zu dem Zwischenfall gekommen, als sich das Opfer nichts ahnend im Bereich der Schillerstraße aufhielt. Der 43-Jährige wurde dort von zwei unbekannten Tätern angesprochen. Einer griff ihn an, versuchte sofort, dem Touristen die Armbanduhr abzunehmen. Jener wehrte sich, weshalb ein Gerangel entstand. Dem Mann wurde sowohl Uhr als auch Portemonnaie entrissen bevor die beiden als mit „nordafrikanischem Aussehen“ beschriebenen einmal mehr flüchteten. Quelle mit Täterbeschreibung: TAG 24

Österreich: Bosnischer Offiziersanwärter verweigert Verteidigungsministerin den Handschlag

Wien/Wiener Neustadt – Am vergangenen Freitag fand die feierliche Ausmusterung von 118 neuen Offizieren der Theresianischen Militärakademie statt. Ein bosnischer Offiziersanwärter weigerte sich, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Hand zu schütteln, da dies mit seinem Glauben unvereinbar sei. (Anm.: Bosnische Soldaten werden dort auch ausgebildet)



Der Fähnrich begründete seine Weigerung damit, dass er einer Frau nicht die Hand geben dürfe. Als Konsequenz wurde er sowohl von der Sponsion als auch von den Feierlichkeiten ausgeschlossen. Auch den traditionellen Akademiering erhielt er nicht. Die Situation war besonders peinlich, da der stellvertretende Verteidigungsminister Bosniens, Slaven Galić, extra zur Ausmusterung angereist war. Dieser sah sich gezwungen, sich bei der österreichischen Innenpolitik zu entschuldigen. Erst im letzten Studienjahr soll der Bosnier sich verändert haben, nachdem er eine Beziehung mit einer Frau aus einem streng islamischen Haus eingegangen war. Quelle: opposition24.com

AMERICA’S CUP

Nach den heutigen Wettfahrten 9 und 10 führt die englische Yacht mit 6:4 vor den Italienern. Noch ein Sieg und das Finale gegen die Neuseeländer, die den letzten Cup gewonnen haben kann losgehen.

