„Patrioci dla Europy”: pozew ETS przeciwko UE za dyskryminację

Nowo powstała grupa domaga się, aby wyniki demokratycznych wyborów w państwach członkowskich były przedstawiane w komisjach Parlamentu UE bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Unijna grupa „Patrioci dla Europy” (PfE) złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Komisji Europejskiej. Zostanie ona złożona w celu unieważnienia decyzji w komisjach Parlamentu UE, które wykluczają ich członków ze wszystkich stanowisk przewodniczącego, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji – jak ogłosiła grupa we wtorek.

„Patrioci dla Europy” żądają: Wyniki wyborów w UE, które zostały demokratycznie przeprowadzone w państwach członkowskich, muszą być odzwierciedlone bez dyskryminacji we wszystkich organach zarządzających Parlamentu UE. Nie więcej i nie mniej

– mówi „PdE”.

Według Patriotów, jako trzecia co do wielkości grupa polityczna w Parlamencie UE – w przeciwieństwie do znacznie mniejszych grup – nie otrzymali ani jednego miejsca jako wiceprzewodniczący i kwestor Parlamentu, ani jako przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji. To całkowite wykluczenie narusza jednak kilka regulaminów Parlamentu Europejskiego.

W szczególności art. 34, zgodnie z którym „Konferencja Przewodniczących”, jako komisja Izby Reprezentantów Parlamentu Europejskiego, powinna dążyć na początku kadencji do uzgodnienia procedur odzwierciedlających zaangażowanie instytucji w różnorodność polityczną.

Ponadto, zgodnie z art. 219 PE, różnorodność Parlamentu Europejskiego musi być odzwierciedlona w składzie komisji i delegacji, organów decyzyjnych oraz w składzie Prezydium każdej Komisji.

Dyskryminacyjna decyzja o automatycznym i systematycznym wykluczaniu posłów do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich odpowiedzialnych stanowisk wyłącznie ze względu na ich poglądy polityczne i przynależność do grupy politycznej „PdP” narusza, między innymi, art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Dyskryminacyjny charakter decyzji narusza zasadę, zgodnie z którą wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego powinni mieć możliwość pełnego wykonywania mandatu udzielonego im przez wyborców.

