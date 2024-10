Soros übernimmt heimlich sämtliche US-Radiosender

Bild: ET Telecom Forbes

Der globalistisch ausgerichtete Milliardär George Soros samt einer seiner Organisationen erhielt nun die Erlaubnis, rund 220 Radiostationen in den Vereinigten Staaten käuflich zu erwerben.

Auf Grund des schier „atemberaubenden“ Tempos der Genehmigung vermuten Beobachter wohl nicht zu Unrecht massive Korruption.

„Soros Propagandamaschinerie“ läuft nun über den US-Äther

Kürzlich hatte nun die Federal Communications Commission (FCC) eine „denkwürdige“ Entscheidung getroffen, die die Alarmglocken bei allen „freiheitsliebenden Bürgern“ schrillen en lassen sollte. Mit einem Tempo, das höchst fragwürdig wohl an Korruption grenzt, hat die Behörde innerhalb von nur 24 Stunden einer von George Soros unterstützten Stiftung die Erlaubnis erteilt, rund 220 AM/FM-Radiostationen in den Vereinigten Staaten käuflich zu erwerben, wie auch report24 berichtet hatte.

Diese Entwicklung könnte somit als weiterer Beweis für die schleichende Übernahme unserer Informationsquellen durch globalistische Eliten, gelten. Soros, der wohl zweifelsfrei für sein „Jonglieren“ mit Währungen und politischen Systemen weltweit bekannt ist, setzt nun seinerseits zum Großangriff auf die Meinungsfreiheit in Amerika an. Unter dem „altbekannten“ wie hinlänglich strapazierten Deckmantel des „öffentlichen Interesses“ plant er nichts Geringeres als die Kontrolle über einen großen Teil des US-Radiomarktes.

Ohne übliche Prüfverfahren durchgewunken

Die FCC, offenbar willfähriger Handlanger „der Agenda“, hatte alle üblichen Prüfverfahren über Bord geworfen und im Eiltempo grünes Licht für dieses „kühne“ Vorhaben gegeben. Es darf wohl zweifellos als weiterer Skandal von Handlangern der Globalisten und ihrer Pläne gewertet werden, dass eine solch weitreichende Entscheidung ohne gründliche Untersuchung wie auch öffentlicher Debatte klammheimlich durchgewunken wurde.

Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind wohl fraglos gravierend. Mit der Kontrolle über mehr als 200 Radiostationen, die zusammen über 165 Millionen Amerikaner erreichen, erhielt Soros somit ein mächtiges Instrument zur massiven Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Es bleibt also zu befürchten, dass diese Stationen bald zu Sprachrohren einer globalistischen Ideologie verkommen werden, während alternative Stimmen und kritische Perspektiven systematisch ausgeblendet werden.

Besonders alarmierend ist jedoch die Tatsache, dass viele dieser Stationen in ländlichen Gebieten angesiedelt sind. Regionen also, die bisher oft als Bastionen konservativer Werte gegolten hatten. Soros‘ Strategie zielt offenbar gezielt darauf ab, gerade diese Bevölkerungsgruppen mit seiner Propaganda zu infiltrieren und so das politische Gleichgewicht in den USA nachhaltig zu verschieben. Man mag dies nunmehr wohl als weiteren Schritt der medialen Gleichschaltung betrachten.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.