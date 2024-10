Jahrestag Hamas-Überfall: Polizei bereitet sich auf Krawalle in Berlin vor

Pro-Palästinenser-Demo aus 2023 in Berlin

BERLIN – Die Polizei bereitet sich auf den anstehenden Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel vor. Sie schließt Krawalle nicht aus und hat sich personell auf die anstehenden Versammlungen eingestellt. Auch Scharfschützen sollen zur Gefahrenabwehr positioniert werden.

Der Jahrestag des Überfalls der palästinensischen Terrororganisation Hamas und ihrer Sympathisanten auf Israel am 7. Oktober 2023 jährt sich demnächst. Daher sind in Berlin bereits mehrere Versammlungen sowohl mit pro-israelischem Bezug als auch pro-palästinensischen Bezug bei der Berliner Versammlungsbehörde angezeigt.

Die Berliner Sicherheitsbehörden schauen mit Sorge dem Jahrestag entgegen. Da bereits mehrere pro-palästinensische Aufzüge und Kundgebungen in der Hauptstadt unfriedlich verliefen, bereitet sich die Berliner Polizei auf Krawalle vor.

In der Vergangenheit wurden verbotene Sprechtexte gegen Israel skandiert oder verbotene Kennzeichen gezeigt, es gab Angriffe auf Polizeibeamte, in Aufzügen wurden die Motoren aufheulen gelassen, es wurde während der Fahrt auf die Autodächer geklettert und weiteres.

Vor der israelischen Botschaft in Berlin-Schmargendorf zog die Polizei zusätzliche Beamte zusammen. Auch in den kommenden Stunden und Tagen rechnet sie mit Krawallen und Angriffen. Bis zum 7. Oktober und auch für diesen Tag wurden zahlreiche Versammlungen mit Bezug auf den 7. Oktober und den Gaza-Konflikt bereits angekündigt:

Rund 1.000 Polizeieinsatzkräfte sollen laut „B.Z.“ am 7. Oktober in der Hauptstadt für Sicherheit sorgen. Darunter sollen Beamte der Bereitschaftspolizeien und Spezialeinheiten wie Mobilen- und Spezialeinsatzkommandos sowie Scharfschützen sein, heißt es weiter.

Berlins Regierender Bürgermeister kündigt Polizeimaßnahmen an

Die Berliner Sicherheitsbehörden schauen mit Sorge dem Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel entgegen. Die Polizei bereite sich auf den 7. Oktober „mit unterschiedlichsten Maßnahmen“ vor, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, ohne weitere Details zu nennen.

Auch ihn bewege die Situation der Palästinenser, aber es sei festzustellen, dass kein einziger Stein auf einen Polizeibeamten einem Kind im Gazastreifen nütze, sagte Wegner. Außerdem müsse man betonen, dass die Terroristen der Hamas verantwortlich für die ganze Lage seien.

Bei dem Überfall am 7. Oktober 2023 waren in Israel über tausend Menschen ums Leben gekommen und mehrere Hundert als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Durch die seitdem andauernden Gegenschläge Israels kamen im Gazastreifen mehrere zehntausend Menschen ums Leben.

Bereits unmittelbar nach dem Überfall der Hamas war es in Berlin zu Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern gekommen, die zunächst von der Polizei verboten wurden und teilweise in einer Gewalteskalation endeten, mittlerweile aber regelmäßig legal und friedlich stattfinden.

Quelle: EPOCH TIMES mit Material der Nachrichtenagenturen

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.