Israels UNO-Botschafter: Bald “schmerzhafter” Gegenschlag gegen Iran

Danny Danon, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, bekräftigte gegenüber “CNN”: Es werde bald eine israelische Antwort auf den iranischen Raketenangriff, und diese werde überall im Nahen Osten gestartet.

Der iranische Raketenangriff wäre eine beispiellose Reaktion gewesen:

„Und wie ich heute im Sicherheitsrat sagte, wird eine sehr starke, schmerzhafte Reaktion erwartet. Es wird bald passieren.“

– so Danon am Mittwochabend.

“Wie Sie wissen, können wir jedes Ziel im Nahen Osten erreichen. Und es liegt an uns, wie und was wir erreichen.“

– fügte er hinzu.

Auf die Frage von Joe Bidens Botschaft an Israel, Atomanlagen nicht anzugreifen, sagte Danon:

Es sollte die Verantwortung der USA und anderer westlicher Demokratien sein, den Iran daran zu hindern, nukleare Fähigkeiten zu erlangen, sonst wird es zu spät sein.

Laut dem Botschafter wolle Israel keine Eskalation oder einen Krieg. Aber Israel solle Vergeltung für den iranischen Angriff vom Dienstag üben.

„Aber wir müssen mit Bedacht reagieren, denn wir wollen keinen ausgewachsenen Krieg mit dem Iran. Und glauben Sie mir, das wollen sie auch nicht. Wir haben unsere Fähigkeiten unter Beweis gestellt, als wir gegen die Hamas in Gaza gekämpft haben, und jetzt kämpfen wir gegen die Hisbollah im Libanon. Schaut euch besser an, was in Beirut und Gaza passiert ist, bevor ihr einen Krieg mit uns beginnt.“,

– drohte Danon.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.