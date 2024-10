Ungarisches Außenministerium bestellt deutsche Botschafterin nach Skandalrede ein

Ausgerechnet anlässlich des „Tages der Deutschen Einheit“ missachtete die deutsche Botschafterin Julia Gross die Souveränität Ungarns:

“Gegenwärtig sind wir besorgt, dass die ungarische Regierung diese Hauptstadt, in einer politischen Wette aufs Spiel setzt, deren Zweck und Ausgang völlig ungewiss ist. Dieses Vertrauen ist in letzter Zeit zunehmend erschüttert worden.”

– so Botschafterin Julia Gross.

Gross verurteilte auch die Friedensmission des ungarischen Premierministers zu Beginn der rotierenden ungarischen EU-Ratspräsidentschaft sowie Verzögerung des NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens durch Ungarn als „Farce“.

Arrogante Anmaßung

Sie, Gross, gehe davon aus, dass…

… “die ungarischen Wähler – unabhängig von Ihrer politischen Ausrichtung – sich zunehmend die Frage stellen: Wie dient das meinen Interessen und inwiefern verbessert es das Leben in Ungarn“.

Ungarischer Außenminister Szijjártó reagiert scharf

„Die deutsche Botschafterin hat sich in ihrer gestrigen Rede ernsthaft in die inneren Angelegenheiten Ungarns eingemischt und damit die Souveränität Ungarns verletzt.”

Und er erteilte der Gross Nachhilfeunterricht in Sachen Diplomatie:

“Wir erwarten immer Respekt von Botschaftern, die in unserem Land tätig sind, daher ist die Rede … völlig inakzeptabel. Wir haben am Nachmittag die Botschafterin im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel vorgeladen.“

– so der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel.

Veranstaltung zum “Tag der deutschen Einheit” in der deutschen Botschaft

Die skandalösen Worte der deutschen Botschafterin fielen gestern am Mittwochabend, als in der Deutschen Botschaft in Budapest der traditionelle Empfang zum “Tag der Deutschen Einheit” (am 3. Oktober) abgehalten wurde.

Laut “szabad europa” hatte daran aber niemand von der ungarischen Regierung teilgenommen habe, sondern nur Staatssekretäre und ihre Stellvertreter. Worüber sich Gross “üßberrascht” zeigte: Die Ungarn verließen dann unter Protest den Saal. (Mandiner, Index)

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.