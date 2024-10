JULIAN REICHELT | Wir sind nur das Land, das wir sind, weil Menschen frei gewählt haben, sich nicht länger den Mund verbieten zu lassen. Nicht länger zu behaupten, was die Partei von ihnen verlangte. Dieses stolze Stück deutsche Geschichte lehrt uns, für immer die Mächtigen zu hinterfragen, besonders wenn sie uns mit den säuselnden Worten der Solidarität versprechen, unsere Demokratie zu beschützen, indem sie unsere Worte verbieten, verfolgen und verurteilen lassen.

Für das große Versprechen von der besseren Welt der Zukunft sollen wir in der Gegenwart bitte weniger Kritik äußern. “Hassrede” nennen sie diese Kritik. Und Hassrede – das ist all die Rede, die Politiker hassen. Rede, die ihre Macht gefährdet. Alles was Sie heute über unsere staatlich generierte Zensur wissen müssen, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.