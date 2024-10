Gates i ONZ współpracują w celu zarządzania dostawami owadów jako żywności

Bild: Bundesregierung.de mauritius images / Marcos Castillo / Alamy

Bill Gates po raz kolejny wykorzystuje swoje „zasoby pieniężne”, aby wesprzeć Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w realizacji planów wyeliminowania konwencjonalnego mięsa i produktów mlecznych z dostaw żywności i zastąpienia ich produktami hiperprzetworzonymi, głównie na bazie owadów.

Talerze staną się bardziej „wierne” i zrównoważone

Singapur stał się niedawno „najnowszym” krajem na świecie, który zatwierdził produkty owadzie do spożycia przez ludzi, jak donosi telegra.ph.

The Guardian napisał, że zalanie dostaw żywności owadami jest posunięciem, które „toruje drogę do tego, by talerze stały się bardziej krępe, długonogie i zrównoważone”. Gazeta twierdzi jednak, że zezwolenie w Singapurze jest „znakiem na przyszłość” w skali globalnej.

Singapurski Urząd ds. Żywności ogłosił, że dopuścił 16 owadów do spożycia przez ludzi jako „żywność”. Zatwierdzone owady obejmują mączniki i poczwarki jedwabników. Singapur jest jednak tylko najnowszym krajem, który dopuścił owady do publicznej konsumpcji.

Unia Europejska, Wielka Brytania, Australia i inne kraje również dopuściły niektóre owady do spożycia przez ludzi. Jak dotąd jednak wszystkie kraje wprowadziły przepisy dotyczące wyraźnego etykietowania żywności zawierającej owady.

USA bez obowiązkowego etykietowania

W Stanach Zjednoczonych nie ma jednak takich samych wymogów dotyczących informowania konsumentów. Ogromne luki w amerykańskich przepisach pozwoliły firmom zajmującym się „alternatywnymi białkami” potajemnie wejść na rynek żywności dla owadów bez konieczności informowania konsumentów. W krainie „nieograniczonych możliwości” takie „luki prawne” nie należą do rzadkości.

Dzięki energicznemu wsparciu finansowemu „osobistości”, takich jak Bill Gates, a także agencji rządowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) i Narodowa Fundacja Nauki, te firmy produkujące „żywność” na bazie owadów szybko rozwijają się w Ameryce.

Trend w kierunku żywności na bazie owadów jest oczywiście powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Agendy ONZ 2030, a zatem SDGs ONZ mocno promują zrównoważony rozwój i „wymuszoną zmianę zachowań”.

Eksperci biją na alarm

Jednak eksperci coraz częściej biją na alarm w związku z zalewem owadów w dostawach żywności.

Michael Rectenwald, autor książki „The Great Reset and the Struggle for Liberty: Unravelling the Global Agenda”, ostrzega, że „szał na owady jest ściśle powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Agendy ONZ 2030”.

Seamus Bruner, autor książki „Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life” i dyrektor ds. badań w Government Accountability Institute, krytycznie zauważa, że „Światowe Forum Ekonomiczne – być może największa siła napędowa tak zwanych alternatywnych białek – często chwali się, że Singapur zrealizował Agendę 2030, więc decyzja o priorytetowym traktowaniu żywności na bazie owadów nie jest zaskakująca”.

Zwolennicy owadów jako żywności dla ludzi, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), twierdzą, że owady są „bardziej zrównoważone” i mają „niższy ślad węglowy” niż konwencjonalne zwierzęta gospodarskie. Jednak żywność pochodzenia zwierzęcego, taka jak wołowina, wieprzowina i drób, jest niewątpliwie bardziej wydajnym i zdrowszym źródłem białka.

„Prawda jest taka, że wołowina, wieprzowina, drób i inne pokarmy pochodzenia zwierzęcego są najbardziej wydajnymi i najzdrowszymi źródłami białka” – powiedział Bruner w rozmowie z The Defender. „Ci fanatycy klimatu, którzy promują żywność na bazie owadów, straszą ludzi, żeby odżywiali slę mniej zdrowo”.

Z drugiej strony, zwolennicy postrzegają owady jako obiecujące źródło białka w przyszłości, ale wyrażają obawy dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia, takich jak pasożyty i alergie.

Oczywiście globalistyczna presja rodzi również pytania o motywy stojące za promocją żywności na bazie owadów.

Po raz kolejny pozory ratowania planety

„Uzasadnieniem dla owadów jest produkcja białka przy mniejszym nakładzie, aby ocalić planetę poprzez ograniczenie zmian klimatycznych, metanu z krów i zanieczyszczeń” – wyjaśniła dr Meryl Nass, założycielka Door to Freedom.

„Ale tylko dlatego, że jest to białko, nie oznacza, że jest dla nas dobre”.

Nass odniosła się do pasożytów, które mogą być przenoszone przez owady, trudności w trawieniu owadów i częstych alergii na chitynę, która coraz częściej znajduje się na egzoszkielecie owadów.

Podejrzewa nawet, że jednym z powodów przestawienia się na owady jako żywność jest „spowodowanie szkód emocjonalnych, poniżenie i zdegradowanie ludzi”. Wołowina jest „demonizowana”, prawdopodobnie w celu „osłabienia gatunku”, zauważa również Nass.

Holenderska dziennikarka Elze van Hamelen powiedziała również The Defender, że stosowanie owadów w paszach dla zwierząt stanowi również zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Van Hamelen przytoczył badanie z 2019 roku, w którym pasożyty znaleziono w 244 z 300 zbadanych farm owadów i sklepów zoologicznych.

Z drugiej strony w Singapurze lokalne firmy koncentrują się na żywności na bazie owadów. Niektóre z nich oferują już dania wzbogacone owadami. Prowadzone są programy edukacyjne mające na celu informowanie konsumentów, w tym dzieci, o rzekomych „korzyściach” płynących ze spożywania owadów.

Programy edukacyjne jeszcze przed zatwierdzeniem

Na przykład, pierwsza firma rozpoczynająca działalność w Singapurze, produkująca żywność z owadów, prowadziła już warsztaty i wydarzenia edukacyjne w prawie stu szkołach, zanim jeszcze Singapurska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła owady do spożycia przez ludzi.

Ankiety przeprowadzone po zakończeniu programu wykazały, że około 80% uczniów byłoby skłonnych spróbować owadów po ich zatwierdzeniu. Programy edukacyjne są częścią technik psychologicznych stosowanych między innymi w celu przekonania ludzi do zaakceptowania owadów jako żywności.

Kilka badań z 2020, 2021 i 2022 r. sugeruje, że podejścia behawioralne, takie jak szturchanie, powinny być stosowane w celu wpłynięcia na akceptację społeczną żywności na bazie owadów.

Jednak to szturchanie jest już stosowane na dużą skalę w celu wdrożenia Agendy ONZ 2030. Według Rectenwalda „zrównoważony rozwój” to słowo-klucz do wymuszonego ograniczenia konsumpcji i wymuszonych zmian w zachowaniu.

Ci, którzy forsują ten program diety opartej na owadach, bez wątpienia mogą odnieść ogromne korzyści finansowe.

„Bill Gates twierdzi, że jego inwestycje w alternatywne białka pomagają ratować planetę” – mówi Bruner.

„Jednak świadomie nie mówi, że są one częścią strategii monopolizacji przemysłu białkowego, co prawda dla zysku, jednocześnie pracując nad jak najszybszym zakazem konkurencji opartej na zwierzętach”.

