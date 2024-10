Symbolbild: Großfamilie

W tym tygodniu badania przeprowadzone przez Bild ujawniły szokujące liczby pokazujące, jak gigantyczną maszyną do niszczenia pieniędzy jest dochód obywatelski. Federalna Agencja Pracy potwierdziła, że istnieje 417 wspólnot zasiłkowych, które otrzymują ponad 10 000 euro miesięcznie, kolejne 44 otrzymują 15 000 euro, a pięć nawet ponad 20 000 euro. Około połowa z nich znajduje się w Berlinie.

Te ogromne sumy wynikają głównie z faktu, że państwo płaci absurdalnie wygórowane czynsze. Operatorzy zakwaterowania grupowego w Berlin-Spandau pobierają 80,03 euro, w Berlin-Mitte 84,32 euro, a w zachodniej części Berlina nawet 97,64 euro – i to wszystko za osobę dziennie!

W niektórych przypadkach oznacza to koszty rzędu 3000 euro dla jednej osoby i oczywiście odpowiednio więcej dla wielu dużych rodzin imigrantów. Przykład dwunastoosobowej rodziny z Bułgarii, znanej policji, która została zatrzymana przez policję federalną na granicy, pokazuje, do czego to prowadzi. Znaleziono ogłoszenia z urzędów pracy, które wskazywały na „zasiłki na zabezpieczenie środków do życia” w wysokości prawie 18 000 euro.

Rzecznik berlińskiego urzędu pracy powiedział Bildowi, że „koszty zakwaterowania nie są przekazywane społeczności potrzebującej, ale są wypłacane bezpośrednio operatorowi wspólnego zakwaterowania”.

Jedyne rozwiązanie: natychmiastowe zniesienie zasiłku obywatelskiego, a raczej migracyjnego!

Ponieważ większość odbiorców zasiłku obywatelskiego to migranci i ich zwykle ogromne rodziny, a politycy, którzy całkowicie oszaleli, robią wszystko, co w ich mocy, aby importować coraz więcej mas migrantów i zakwaterować ich tak wygodnie, jak to tylko możliwe, naturalnie otwiera to kopalnię złota dla właścicieli nieruchomości. Zwykle nieskuteczna krytyka pojawiła się ze strony Europejskiego Stowarzyszenia Podatników. „Ten przypadek bezlitośnie pokazuje wady systemu – i jest bardzo prawdopodobne, że to tylko wierzchołek góry lodowej”, wyjaśnił jego przewodniczący Michael Jäger. Sekretarz generalny CDU Carsten Linnemann powiedział:

„Przykład ten po raz kolejny pokazuje, że cały dochód obywatelski szwankuje. Powinien zostać zniesiony.”

Ale oczywiście nic się nie zmieni. Zasiłek obywatelski to tylko jeden z aspektów urojonego marnotrawstwa miliardów pieniędzy podatników przez to państwo, które przybiera coraz bardziej groteskowe rozmiary. To oburzające, że rząd, który nie tylko zezwala na takie warunki, ale nawet do nich doprowadza, nadal sprawuje urząd. Jedynym prawdziwym sposobem na położenie temu kresu byłby kompleksowy strajk podatkowy obywateli, dopóki zaległa reforma tego systemu nie zostanie w końcu przeprowadzona z głową. W przeciwnym razie ostateczny upadek jest tylko kwestią czasu. (TPL)

Ten artykuł pojawił się po raz pierwszy na stronie journalistenwatch.com, naszego partnera w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

