Es ist an der Zeit, aufzuräumen!

Es geht uns doch gut!

Von MATHIAS MÖLLER | Den Politikern geht es gut, den Beamten, den Bürgergeldempfängern und Migranten ebenso. Dann wären da noch die Lobbyisten, angesiedelt in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Sie schmieren Beamte, um Aufträge für „Dinge“ zu bekommen, die niemand braucht. Doch an was könnte es liegen, dass sie meist ungeschoren davonkommen, auch wenn der Betrug eventuell ganz einfach nachzuweisen wäre? Vielleicht, weil viele Politiker und Beamte auch nicht besser sind und daher die Angst in sich tragen, selbst einmal ins Fadenkreuz der Ermittlungen zu gelangen? Bliebe zu guter Letzt: Welche Rolle spielen die Richter in dem ganzen System? Und werden sie nicht von den Personen in Amt und Würde hineinbestimmt, die das Land schlussendlich dorthin gebracht haben, wo es heute steht?

Nun ja, die obigen Fragen muss sich jeder selbst beantworten, denn die Wahrheit auszusprechen, kann heuer sogar mit Gefängnis bestraft werden – insofern man sich zu der „Falschen Partei“ bekannt hat. Dazu sei bitte folgender Lösungsvorschlag auf dem Fundament der Satire erlaubt:

Wieso Strafe, ich bin Ampelwähler.

Richtig gesehen, ist Demokratie eine „Gute Sache“!

Während für „Mündige Bürger“ mittlerweile fast alles einer Verschwörungstheorie gleichkommt, was nicht von den Mainstream-Medien benannt wird, kommt es immer mehr auf die Intelligenten der Gesellschaft an, also auf diejenigen, die sich anhand vorliegender Fakten längst eine eigene Meinung erarbeitet haben. Doch warum halten ausgerechnet sie sich meist im Hintergrund und trauen sich nicht aus ihrer Deckung hervor? Etwa aus Angst vor Repressalien, vor Diffamierung, Jobverslust und damit einhergehendem sozialen Abstieg, Bedrohung, Hausdurchsuchung oder Ausgrenzung aus der „Gesellschaft“. Könnte man also annehmen, sie hätten Angst vor der in Deutschland gelebten „Demokratie“?

Gibt es eine einfache Lösung, diese Angst einzudämmen?

Weg mit dieser „Demokratie“ und zurück zu den Menschenrechten, der freien Meinungsäußerung, dem Anstand und der Gerechtigkeit … und wieder hin zum Frieden!

Kämpft endlich für den Weitererhalt von dem, für das viele eurer Vorfahren ihr Leben geopfert haben, im Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Fangt in der Wahlurne damit an, nehmt euch damit ein Beispiel an anderen Nationen und geht gegen diejenigen vor, die euch aufgrund oben genannter Forderungen als Rechtsextreme bezeichnen, wo doch gerade sie agieren … wie damals die Nazis … und damit in einigen Punkten zumindest mit ihnen gleichzusetzen sind.

Räumt endlich euer Land auf!

