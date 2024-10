Die Demonstranten forderten Verhandlungen, Frieden, ein Ende des Krieges. Auch die USA wurden angegriffen.

Tausende Menschen demonstrierten gestern in Berlin gegen die militärische Unterstützung der Ukraine – organisiert von der extremen Linken anlässlich des 34. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung statt. Die Plakate trugen Slogans wie…

“Verhandlungen, keine Waffen!” und “Schluss mit dem Krieg!“

Aber auch anti-amerikanische Banner wie

Die Hauptforderung an die Berliner Regierung: Einstellung der militärischen Unterstützung für die Ukraine.

Laut Sarah Wagenknecht vom “BSW” wären Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges notwendig. Und sie warf der Ampel-Regierung vor, blind den Befehlen Washingtons zu folgen. Bereits zu vor hatte Wagenknecht die Absicht der Bundesregierung zu Stationierung von US-Langstrecken-Atomwaffen auf deutschem Boden scharf kritisiert.

Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Kriegstreiber und -Geber in der Ukraine in Höhe von Dutzenden Milliarden Euro.

