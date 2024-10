EVP-Anti-Orban-EU-Parlamentarier: Aufhebung der Immunität wegen Diebstahls beantragt

Das links-woke deutsche Qualitätsmedium „Der Spiegel“ übte sich wieder in Des-informatorions-Framing. Grund: Der mittlerweile arge in moralische Nöten gekommene neue Messias der ungarischen Opposition, Péter Magyar,…

…“soll einem Mann das Handy abgenommen und in die Donau geschmissen haben.“

Dann unterstellt das linke Kampfblatt dem Auslieferungsansuchen des ungarischen Chefanklägers, Péter Polt, wegen mutmaßlichen gemeinen Diebstahls durch Magyar politische Motive der Orban-Regierung:

„Magyar ist der wichtigste politische Rivale von Ministerpräsident Viktor Orbán.“ (SPIEGEL)

Polt hat nun die EU-Parlaments-Präsidentin Metsola um Aufhebung der parlamentarische Immunität des EVP-Europaabgeordneten Péter Magyar ersucht.

Skanal-Disco-Nacht mit minderjährigen Mädchen

Dann erwähnt „Der Spiegel“ das eigentlich unverfrorene Verhalten von Magyar, wenn auch nicht vollständig: Nämlich…

…“demnach ein Streit in einer Budapester Bar“, wo „Magyar einem Mann sein Mobiltelefon abgenommen haben soll, nachdem dieser ihn in der Bar gefilmt hatte. Dann sei der Abgeordnete zum Flussufer gegangen und habe es in die Donau geworfen. Das Handy wurde demnach später wiedergefunden und dem Besitzer zurückgegeben.“

Was der Spiegel unterschlägt

Nämlich jene Nacht des Disco-Skandals, wo der Anti-Orban-Messias in voll betrunkenem Zustand minderjährige Mädchen belästigte, zwischen ihren Beinen hindurch kroch, ihnen sexuelle Angebote machte und bei einem von jenen sogar auf Unterleibshöhe Oral-Sex simulierte.

Dann bedrohte er jenen Gast, der ihn dabei mit dem Mobiltelefon filmte, schlug ihn, stahl ihm dann sein Handy. Nachdem er dann durch Securities aus der Teenie-Party hinausgeworfen wurde, warf er das gestohlene Telefon, zu Vernichtung von Beweismaterial in die Donau. Bevor er noch damit gedroht hatte, die Disco wegen seiner Politbeziehungen umgehend schließen zu lassen.

Die Präsidentin des EU Parlaments, Roberta Metsola, war laut „Reuters“ zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Fidesz-Abgeordneter informiert EU-Parlamentarier

Nun hat der Fidesz-EU-Abgeordnete, Tamas Deutsch angekündigt, alle EU-Abgeordneten über diese Umstände in einem Brief zu informieren. Der selbsternannte Polit-Heilsbringer Magyar freilich will seine Immunität nicht aufheben, um so seiner Strafverfolgung zu entgehen.

Magyar droht mit Verleumdungsklage

Magyar reagierte auf die Ankündigung des Fidesz-Abgeordneten wie üblich mit Drohungen: Er werde Deutsch wegen Verleumdung anklagen.

