Trumps Rückkehr zum Attentats-Platz – Musk hält Rede (Video)

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump gedachte des ersten Attentats auf ihn in Butler, wohin er fast drei Monate nach dem Attentat zurückkehrte, um seine Wahlkampfveranstaltung abzuhalten. Mehr als 50.000 Unterstützer waren mit dabei.

Die Wahlkampfveranstaltung stand unter dem Titel “Tribute to the American Spirit”. Außerdem wurde des Opfers des Attentats, Corey Comperatore, gedacht, dessen Familienangehörige bei der Wahlveranstaltung anwesend waren.

Donald Trump präsentierte seine Ziele zur Beendigung der illegalen Einwanderung, sowie das internationale Ansehen der USA wiederherzustellen, und seinen Wunsch, die Inflation zu senken. Und er versprach eine verstärkte Produktion inländischer Energiequellen, um die Preise zu senken.

Zu den Vorrednern gehörten der Vizepräsidentschaftskandidat JD Vance, sowie Eric Trump, Donald Trumps Sohn, und der milliardenschwere Geschäftsmann Elon Musk. Letzterer forderte alle auf, zur Wahl zu gehen, und sagte: Bei den bevorstehenden Wahlen handle es sich nicht um eine alltägliche Wahl, sondern es gehe auch um den Schutz der Meinungsfreiheit. Der Unternehmer hatte bereits Anfang des Jahres seine Unterstützung für Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur geoutet. Nun war es aber das erste Mal, dass er auf einer Wahlkampfveranstaltung sprach.

Es herrschten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen mit Drohnen, Hubschraubern und Geheimdienst-Scharfschützen. Diese wurden in großer Zahl von staatlichen und städtischen Polizeikräften unterstützt, auch Patrouillen mit Autos, Motorrädern und Pferden waren im Einsatz.

Die erhöhte Bereitschaft wurde notwendig, weil der Secret Service am 13. Juli Mängel bei der Sicherung des Treffens einräumen musste, so dass er die Schüsse nicht verhindern konnte. Dasselbe betraf das Attentat vom 15. September in Florida.

Auch der Bundesstaat Pennsylvania könnte für den Ausgang der Präsidentschaftswahl am 5. November entscheidend sein, wo man mit einem äußerst knappen Ergebnis rechnet. Umfragen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Republikaner Donald Trump und der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. (MTI)

THANK YOU BUTLER, PENNSYLVANIA!

Our movement to Make America Great Again standsstronger, prouder, more united, more determined, and nearer to victory than ever before. pic.twitter.com/jC5NYNiSD6

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 6, 2024