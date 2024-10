“Deutschlands extreme Rechte gewinnt die Jugend” (Video)

Der linke Medien-Mainstream ist entsetzt:

“Deutschlands extreme Rechte gewinnt die Jugend für sich” (“Politico“)

So komponierten Jugendaktivisten der “AfD” einen “Remigrationshit”: Zu Beginn des KI-generierten Clips fragt ein Mädchen ihren Vater, wie man Deutschland rechtzeitig retten könnte. Die Antwort lautet: Remigration. In dem Clip buhen blonde Weiße, während Farbige in Flugzeugen, in den blau-roten Farben der AfD lackiert, abgeschoben werden.

“Politico” ist entgeistert -on des Rechtsrucks unter Jugendlichen, welche die, von einer links-woken Ideologie geplante Multikulti-Migrations-Gewalt täglich ausbaden müssen:

“Online-Kampagnen wie diese haben dazu beigetragen, einen breiten Teil der deutschen Jugend zu radikalisieren und rechtsextreme Ideen, die einst an den Rand des deutschen politischen Diskurses gedrängt wurden, zunehmend zum Mainstream zu machen…. – mit bemerkenswertem Erfolg.“

Der linke Medien-Mainstream bedient wieder das alte Nazi-Geheule:

“Das weit verbreitete Video zeigt hauptsächlich blondhaarige, blauäugige Piloten und Flugbegleiter – die anscheinend die trügerischen Nazi-Vorstellungen von “arischer” Rassenreinheit verkörpern“. (Politico)

Politische Rechte bei Jugendlichen an erster Stelle

Aber auch “Politico” attestiert einen neuen Zukunftstrend: Würden doch solche Aktionen der Unterstützung junger Menschen für die AfD dienen. Bei den letzten “Ost”-Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg hatte mehr als ein Drittel der Jugendlichen die AfD gewählt.

“Die Zukunft ist auf unserer Seite.“

– wie AfD-Kandidat Hans-Christoph Berndt in Brandenburg erklärte.

Doch nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich unterstützt die Jugend die politische Rechte: So stimmten etwa bei den Europawahlen im Sommer dieses Jahres 30 Prozent der jungen Menschen für Le Pens “Rassemblement National” – ein Anstieg von mehr als 10%. Und auch in Österreich steht die FPÖ bundesweit und unter jungen Menschen an erster Stelle. AfD führend auf social media

Auch auf “TikTok” baut die AfD ihre Popularität weiterhin aus. So würden laut einem Analysten auf “Politico” die sozialen Medien nun von rechten Themen dominiert – was vorher nicht der Fall war. Und die Rechten hätte parallele, alternative Medien entwickelt, die sich genau an Einzelpersonen richten. So kursiert auch ein AfD-Abschiebungs-Videospiel namens “Deutschlandretter”

Dabei fordert dieses, nach dem Vorbild des bekannten Puzzlespiels “Candy Crush Saga” die Spieler zur Rettung des Landes vor “Chaos” und “Masseneinwanderung” auf. Indem etwa ein Schwarzer zur Abschiebung in ein Flugzeug gesetzt wird. Zudem werden Regenbogenflaggen, die Gay Pride konnotieren, in deutsche Flaggen umgewandelt.

