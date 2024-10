Dänemark verschärft Grenzkontrollen zu Deutschland + Pro-Palästina-Demo in Berlin nach Ausschreitungen abgebrochen + Berlins Queer-Beauftragter mit Kopftuch + Ukrainische F-16-Piloten müssen ihre Technik jetzt radikal ändern + uvm.

EuGH-Urteil: Über 20 Mio. Afghaninnen können sofort Asyl in der EU beantragen!

Die europäischen Ausländerbehörden müssen Asylanträge von afghanischen Frauen nicht mehr individuell prüfen, wie der Exxpress am Freitag exklusiv berichtete. Allein das weibliche Geschlecht reicht aus, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Hier nun alle Hintergründe zu dem fragwürdigen Urteil.

Hintergrund war die Klage zweier afghanischer Frauen, die zunächst vor den österreichischen Verwaltungsgerichtshof gezogen waren. Im ersten Fall ging es um eine 1995 geborene afghanische Staatsangehörige. Über den Iran, Griechenland, wo sie als 14-Jährige heiratete, reiste sie 2015 nach Österreich ein, wo ihr Ehemann lebte, und stellte dort einen Antrag auf Asyl. Das österreichische Bundesamt für Fremdenwesen versagte ihr und einer anderen Afghanin den Flüchtlingsstatus, aber sprach beiden Personen einen subsidiären Schutz zu. Dagegen zogen die Damen vor Gericht, der Fall landete Fall schließlich dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wo man den Beiden recht gab. Mehr dazu lesen auf exxpress.at

Konjunktur-Absturz: Habeck muss bittere Pleite eingestehen

Die deutschen Unternehmen in einer tiefen Krise! Jetzt muss auch der Wirtschaftsminister zugeben: Ich kriege die Wirtschaft nicht flott!

Robert Habeck (55, Grüne) rechnet für 2024 und 2025 mit deutlich schlechteren Entwicklungen als bisher bekannt. Laut „Süddeutsche Zeitung“ erwartet Habeck für das laufende Jahr, dass die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent schrumpft. Das zweite Minus-Jahr in Folge. Bisher war der Grünen-Politiker von einem Miniwachstum (O,3 Prozent) ausgegangen. Der Wirtschaftsminister passt damit seine Prognosen an die der wichtigsten Wirtschaftsinstitute an. Die hatten Ende September den Daumen gesenkt, erwarten für das laufende Jahr leichtes Schrumpfen (0,1 Prozent).

Was ist in Steinmeier gefahren? US-Präsident Biden soll den höchsten deutschen Orden erhalten

Mit Biden wird ein Zerstörer von Deutschlands Wohlstand, Sicherheit und Wirtschaftskraft belobigt, dessen Politik zu folgen uns Tausende Milliarden Euro kostet, was jedermann – nach Absage seiner Autokauf- und Urlaubspläne – bei jedem Einkauf feststellen kann.

Gleichzeitig mit der Meldung, dass US-Marineschiffe vier bis fünf Tage vor der Sprengung unserer Energie-Aorta „Northstream“ am Explosionsort mit abgeschalteten Kennungen Halt machten und den dänischen Hafenmeister John Anker Nielsen verscheuchten kommt die Nachricht, dass ausgerechnet Obersprengmeister und US-Präses Biden mit dem höchsten deutschen Orden ausgezeichnet werden soll. Weiterlesen auf opposition24.com

Dänemark verschärft Grenzkontrollen zu Deutschland und Schweden

Erst explodiert es in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen zweimal in der Nähe der israelischen Botschaft. Dann fallen in Stockholm Schüsse vor dem Konsulat des jüdischen Staats. Dänemark verschärft nun die Grenzkontrollen zu Deutschland und Schweden.

KOPENHAGEN – Die dänische Regierung hat angekündigt, verstärkt Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden durchführen zu wollen. Ein Sprecher der dänischen Polizei kündigte am Samstag an, künftig „stichprobenartige Kontrollen von Fahrzeugen und Reisenden an den Grenzen mit Schweden und Deutschland“ durchführen zu wollen. Hintergrund sind zwei Explosionen in direkter Nähe zur israelischen Botschaft am vergangenen Mittwoch in der Hauptstadt Kopenhagen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Jahrestag des 7. Oktober: Pro-Palästina-Demo in Berlin nach Ausschreitungen abgebrochen

Einen Tag vor dem 7. Oktober haben erneut Tausende in Deutschland gegen, aber auch für Israel protestiert. In Berlin griffen propalästinensische Demonstranten Polizisten an.

Unmittelbar vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel sind in mehreren deutschen Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Schwerpunkt der Veranstaltungen war Berlin. Dort beendet die Polizei eine Kundgebung mit 3500 propalästinensischen Demonstranten nach Ausschreitungen. Teilnehmer griffen Polizisten mit Steinen und Flaschen an und versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen, Böller wurden gezündet. Weiterlesen auf welt.de

Zum 7. Oktober: Berlins Queer-Beauftragter präsentiert sich mit arabischem Kopftuch

Neue Kontroverse um Berlins umstrittenen Queer-Beauftragten Alfonso Pantisano (49). Ausgerechnet zum Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel zeigt sich der SPD-Politiker auf Facebook mit dem arabischen Kopftuch Kufiya!

Seit Juli 2023 ist Pantisano Queer-Beauftragter des Senats und sorgt seitdem immer wieder für negative Schlagzeilen. Regelmäßig fällt er durch Pöbeleien und Beschimpfungen auf. Jetzt wirft er SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (35) Rassismus vor – der hatte sich in einem Interview mit dem „Spiegel“ zu schwulenfeindlichen Muslimen in Berlin geäußert. Weiterlesen auf bz-berlin.de

Ukrainische F-16-Piloten müssen ihre Technik jetzt radikal ändern

Neues Cockpit, neue Denkweise, neuer Flugstil – fast müssten die ukrainischen Piloten von Null anfangen. Ihre jahrelange Übung ist kaum noch etwas wert. Wann die ukrainischen. Im „Muskelgedächtnis“ scheint die größte Barriere für ukrainische Piloten zu liegen. Sie müssen das, was sie jahrelang geübt haben, nun schnell aufgeben.

Das sei ein Umstieg „wie von einem Nokia direkt auf ein iPhone, ohne all diese Schritte dazwischen“, hat „Moonfish“ behauptet. Der Pilot der Ukraine hatte jetzt gegenüber dem Magazin BusinessInsider (BI) geäußert, dass seine Kameraden und er ihre Flugweise drastisch ändern müssten, um den Umstieg von ihren sowjetischen Fliegern auf den bis zu 75 Millionen Dollar teuren westlichen Kampfjet zu meistern. Neben der bevorstehenden Bedrohung durch die Luftwaffe Wladimir Putins sitzt die größte Herausforderung der ukrainischen Piloten im eigenen Cockpit – sie kämpfen an gegen ihr eigenes „Muskelgedächtnis“. Weiterlesen auf merkur.de

Tochter heißt Vienna – Sieger von Wien-Marathon bei Überfall getötet

Der ehemalige Wien-Marathon-Sieger Samson Kandie (53) ist in seiner kenianischen Heimat an den Verletzungen eines brutalen Raubüberfalls gestorben. Das gab der Vienna City Marathon am Sonntag bekannt.

Der 53-Jährige wurde am Freitag in der Nähe seines Hauses von seiner Frau und seiner Tochter schwer verletzt aufgefunden und sofort ins Krankenhaus gebracht. Im Real Hospital von Eldoret erlag er seinen Verletzungen, heißt es auf der Seite des Wien-Marathons. Quelle: krone.at

Samson Kandie 1971-2024

Der VCM-Sieger von 2004 und damalige Streckenrekordhalter mit 2:08:35 wurde in Kenia getötet. 😢

Das VCM-Team hält Samson Kandie in bester Erinnerung. Ruhe in Frieden!https://t.co/2f350QW8tG pic.twitter.com/v6eFObiB7f — Vienna City Marathon (@Vienna_Marathon) October 6, 2024

