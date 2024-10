WEF erklärt „Covid war Gehorsamstest“

Bild: The World Economic Forum

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) „rückt nun mit der Wahrheit über Covid“ heraus. Es sei also ein „Test“ für den „Gehorsam gegenüber einer massiv forcierten Neuen Weltordnung“ gewesen.



UNSER MITTELEUROPA hat in den Corona-Jahren in unzähligen Artikel immer betont, dass vermutlich das System im Zuge der sog. „Pandemie“ ausloten will, wie weit man bei der Abschaffung der Bürgerrechte gehen kann. Unsere Befürchtungen, die sich jetzt bestätigen, wurden als „Verschwörungstheorie“ abgetan. Jetzt muss man beklagen, dass schon wieder eine „Verschwörungstheorie“ abhandengekommen ist.

Befolgen von „absurden“ Anordnungen getestet

Man wollte also ausloten, inwieweit sich eine große Anzahl Menschen einer vollständigen Neuordnung ihres Lebens unterziehen würden, die auf keinerlei bislang gehandhabten wissenschaftlichen Basis, sondern vielmehr auf Regierungsanordnungen, von denen einige an Absurdität grenzten, beruhten., wie auch tkp berichtet hatte.

Zahllose kritische Wissenschaftler, Medien, Ärzte und alle „eigenständig denkenden Bürger, hatten erkannt, dass es für die Corona Maßnahmen keinerlei epidemiologischen oder anderen wissenschaftlichen Grundlagen gegeben hatte. Somit war es vielmehr als Betatest für eine kommende technokratische Neue Weltordnung, konzipiert worden. Dies hatten auch die Daten jener Länder gezeigt, die nicht oder nur teilweise bei diesen Maßnahmen mitpartizipiert hatten wie etwa Schweden, Weißrussland oder einige asiatische und afrikanische Staaten.

Bestätigungen für diesen Mangel an wissenschaftlichen Gründen hatten wir zuletzt durch die RKI-Leaks der, von Multipolar freigeklagten Protokolle, erhalten.

„Geständnis“ des WEF

Nun allerdings gibt auch das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu, dass die Covid-19-„Pandemie“ eben genau aus jenem Grund „so ablaufen“ musste.

Das WEF hatte auf seiner Seite My Carbon den folgenden Auszug gepostet, in dem man für sogenannte Smart Cities wirbt, was bekanntlich nur ein anderer Begriff für 15-Minuten-Städte ist. Deren vorgeblicher Zweck es ja sei das Klima zu retten, indem kein Kohlendioxid mehr erzeugt würde. Der eigentliche Zweck dahinter ist jedoch die totale Kontrolle über Menschen, indem man ihnen nur so viel Spielraum einräumt, wie sie in 15 Minuten zu Fuß erreichen könnten.

Die erste von drei „Entwicklungen“, die laut WEF stattfinden müssten, bevor sich die Welt zu ihrer Vision von „intelligenten und nachhaltigen Städten“ entwickeln könne, sei die Einhaltung von Einschränkungen „menschlicher Freiheiten“. So heißt es etwa darin, wie nachstehend aufgeführt.

COVID-19 war der Test für soziale Verantwortung – Eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurden von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Einhaltung sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktnachverfolgungs-Apps für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrierten.



Man hatte uns also getestet und wollten sehen, wie viele von uns ihre individuelle Freiheit und Souveränität aufgeben würden, indem sie sich nach einer „neue Normalität“ orientierten, die aus Einschränkungen bestand, die an Absurdität grenzten. Dazu gehörte bekanntlich unter anderem, Abstand halten wie ein kleiner Elefant, die Überwachung wen du triffst mit Hilfe von Apps am Smartphones, Masken tragen, die nicht vor Übertragung von Viren geschützt hatten, Ausgeh- und Reiseverbote, Stäbchen in der Nase für permanent durchzuführende Tests, Lockdows wie in Gefängnissen, Schließungen von Geschäften, Gastronomie und Schulen, Besuchsverbote von Angehörigen in Heimen und Spitälern, Impfzwang obwohl nunmehr bekanntlich kein Schutz vor Infektion und Übertragung gegeben war und unzählige Absurditäten mehr.

Was das WEF mit seiner obigen Aussage andeutet, ist, dass Menschen und Gesellschaften, um „nachhaltig“ sein zu können, sich eben dieser neuen, autoritäreren Weltordnung zu unterwerfen hätten. Bedingungsloser Gehorsam ist hier das Gebot der Stunde.

Fast fünf Jahre später „gibt nun das WEF, die wohl mächtigste öffentlich-private Partnerschaft der Welt, zu“, dass es sich bei all dem um einen Test unseres Willens gehandelt hatte.

Die totale Kontrolle läuft also unter dem „vielstrapazierten“ Vorwand das Klima retten zu müssen, und zielt darüber hinaus zweifelsfrei auf völlige Überwachung und Einschränkung aller persönlichen Freiheiten ab.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.