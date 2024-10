Orban bei Salvini: “Wach auf Europa!”

“Italiener und Ungarn sind zwei Völker der Freiheitskämpfer, und wir sind ihre Erben. “Viktor Orbán hielt auf der Tagung der italienischen „Lega“ in Pontida ein aufrüttelnde Rede:

“Ungarn überbringt Grüße, und es grüßt die italienischen Unterstützer der Freiheit. Und es zollt den Italienern, die für ihr Land kämpfen, und dem Parteivorsitzenden Salvini Tribut.”

Salvini ist ein Held

“Salvini wird in Ungarn als Held gefeiert, weil er die Grenzen geschlossen hat und die Heimat der Italiener verteidigte. Er verdient eine Medaille, weil er ganz Europa verteidigt hat, nicht eine Strafverfolgung.

Was gegen die „Lega“ und Salvini passiert, ist eine Schande. Es ist eine Schande für die Linke, ja eine Schande für Europa. Salvini ist ein europäischer Patriot, viva, viva, viva !”

Ungarn und Italiener haben gemeinsam 1848 gegen Fremdherrschaft gekämpft

“Es ist, als wäre man hier zu Hause, grün, weiß und rot. Heute gibt es in Ungarn einen nationalen Gedenktag an die Helden des Unabhängigkeitskrieges von 1848. Damals erhoben sich das italienische und das ungarische Volk gemeinsam und kämpften mit Waffengewalt gegen die Fremdherrschaft. Die Freiheit pulsiert im Blut beider Völker. Italiener und Ungarn sind zwei Freiheitskämpfer, und wir sind ihre Erben. Wir werden uns niemals ergeben, wir werden unsere Freiheit nicht aufgeben oder wir werden unser Land nicht an Ausländer abtreten.

Wir werden es nicht den Brüsseler Bürokraten, der globalen Finanzmacht oder den Migranten schenken. Italien gehört den Italienern, Ungarn den Ungarn.”

Ungarn als erfolgreiche Insel gegen die linke Hegemonie

“Italien ist zwar ein größeres und reicheres Land als Ungarn. Wir sind nur 10 Millionen, und die Kommunisten und sowjetischen Besatzer haben uns 40 Jahre unseres Lebens gekostet. Und doch haben Sie mich hierher eingeladen. Aber was kann ich Ihnen geben? Ich kann Ihnen eines sagen: Ich kann meine Erfahrungen teilen und über das ungarische Beispiel sprechen.

Heute wird Europa von einem Meer linker Politik überschwemmt. Wir leben in einem Ozean linker Hegemonie. Aber Ungarn ist eine Insel, eine besondere Insel, die seit 14 Jahren gegen die internationale Linke kämpft. Wir kämpfen erfolgreich, und die Mission der Ungarn ist es, zu beweisen, dass die Linke besiegt werden kann. Wir haben sie fünfmal geschlagen. Ungarn hat bewiesen, dass Patrioten erfolgreich regieren können. Wir regieren erfolgreicher als die Linke. Patrioten regieren erfolgreicher als die internationale Linke.”

Vollbeschäftigung, Schutz der Familien, Kampf der Kriminlität

“Heute haben wir Vollbeschäftigung, wir senken die Steuern, erhöhen die Löhne, helfen Unternehmern und schützen Familien. Wir erlauben en Linken nicht, sich über die Ehe lustig zu machen, und wir erlauben ihnen nicht, aus Menschen, die ihre Familie lieben, Clowns zu machen. Ohne Familien gibt es keine Zukunft. In der ungarischen Verfassung heißt es: Die Ehe besteht aus Mann und Frau. Und sie sagt auch, dass der Vater ein Mann ist, und die Mutter eine Frau ist. Und das wird auch dann der Fall sein, wenn die internationale Linke alles auf den Kopf stellt. In Ungarn wurde die Kriminalität bekämpft und Kriminelle werden eingesperrt. Heute ist mein Land das sicherste Land Europas.”

Erfolgreiche Anti-Migrations-Politik

“Aber das wichtigste Beispiel, das ich Ihnen nennen kann, ist unsere Migrationspolitik.

Wir lassen keine illegalen Migranten herein. Wir schützen Grenzen. Der Grenzübertritt ohne Erlaubnis ist eine Straftat. Nur diejenigen, denen wir die Erlaubnis erteilen, können eintreten. Und die Genehmigung muss außerhalb der Grenzen warten. Ungarn hat keine Migranten. Wir werden unser Land nicht aufgeben, wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Kultur verändern, Ungarn ist unsere Heimat und wir wollen uns zu Hause fühlen.

Aber die europäische Linke und die Brüsseler Bürokraten bestrafen Ungarn gemeinsam dafür. Wir sollen 200 Millionen Euro zahlen, und wir täglich 1 Million Euro, weil wir die Migranten nicht hereinlassen. Weil wir Europa schützen. Es ist eine Schande, es ist eine Schande für Brüssel. Aber wissen Sie was, wenn wir weiterhin bestraft werden, werden wir die Migranten nach Brüssel bringen, zu den Brüsseler Büros. Wenn sie Migranten wollen, werden sie sie bekommen.

Auch Italien wird es schaffen!

Italien ist stark, groß und reich. Wenn wir es in Ungarn schaffen, könnt ihr es auch schaffen. Denken Sie nicht, dass es unmöglich ist. Es ist möglich: wir Ungarn sind das lebende Beispiel.

Seid entschlossen, seid mutig und folgt großen Führern wie Matteo Salvini.”

“Europa ist in Schwierigkeiten”: Migration, Kriegstreiberei, Niedergang der Wirtschaft

“Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich zu Ihnen gekommen bin. Und das ist unser gemeinsames Europa.

Wir haben ein Problem. Unser Europa ist in Schwierigkeiten. Europa ist heute ein schlimmerer Ort als vor zehn Jahren.

Die Straßen sind gefährlicher geworden, Migranten halten die friedlichen Menschen in Europa in Angst. Sie respektieren unsere Gesetze und unsere Polizei nicht. Wir machen uns Sorgen um die Zukunft unserer Kinder. Wir haben Angst davor, uns vorzustellen, wie das Leben in zehn oder zwanzig Jahren aussehen wird. Die Europäische Union wurde für den Frieden geschaffen. Aber heute herrscht Krieg in Europa, ein ukrainisch-russischer Krieg. Und Brüssel ist zu einer Kriegspartei geworden, statt zu einer Friedenspartei.

Währenddessen zerstören Bürokraten die europäische Wirtschaft. Für die Menschen in Europa wird es immer schwieriger, ihre Familien zu ernähren. Für europäische Unternehmen wird es immer schwieriger, sich über Wasser zu halten.”

Brüsseler Eliten sind Verräter am Volk

“Die Bürokraten in Brüssel dienen nicht den Interessen des Volkes, sondern ihren eigenen. Wenn das so weitergeht, wird die Zukunft der Europäischen Union und Europas davon betroffen sein. Währenddessen werden im EU-Parlament die Vertreter der „Patrioten“ ihrer Rechte beraubt. In Brüssel werden patriotische Menschen, die Souveränisten, verfolgt. Darüber hinaus wird von Brüssel aus Geld an die Linken geschickt. Obwohl Ungarn und Italien in unseren Herzen an erster Stelle stehen, können wir uns nicht an Brüssel wenden. Wenn wir Brüssel der Linken überlassen, werden sie die patriotischen nationalen Regierungen stürzen, wie sie es in Polen getan haben. Deshalb dürfen wir uns nicht aus Brüssel zurückziehen, sondern wir müssen in Brüssel einmarschieren. Brüssel muss besetzt werden.”

Besetzen wir Brüssel

“Brüssel muss von den Bürokraten zurückgeholt und den Menschen in Europa übergeben werden.

So wie die alten lombardischen Italiener hier in der Stadt Pontida es beschlossen haben, so müssen auch wir es tun. Wir müssen zusammenarbeiten. Der erste Schritt ist getan, in Italien ist eine rechte Regierung gebildet worden. Schritt zwei: Wilders gewann in den Niederlanden. Der dritte Schritt: Kickl hat in Österreich gewonnen. Viertens: Babiš hat die tschechischen Senatswahlen gewonnen. Der fünfte Schritt: Wir haben die „Patriots-Fraktion“ gegründet, die bereits die drittgrößte Fraktion im EP ist. Wir müssen uns weiter stärken und den Weg der Stärkung der europäischen Rechten weitergehen.”

Es gibt kein Halten mehr: Am Ende des Kampfes wird Paris umkehren, wir werden Warschau zurückerobern, und wir werden Europas größte politische Kraft sein. Dann nehmen wir die Brüsseler Politik selbst in die Hand und machen Europa wieder groß, stark, reich und frei.

Wir Patrioten können das tun. Es lebe Italien, es lebe Ungarn! Avanti ragazzi di buda, avanti ragazzi di lega!”

Das Transkript der Rede stammt von MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation,

