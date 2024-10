EU-Diktatur: Wer nicht spurt, kriegt kein Geld mehr

Der letzte Satz ist entlarvend: Geldzahlungen werden an politische Vorgaben geknüpft. Das wurde bisher bereits in zwei Fällen ausprobiert. Den renitenten Polen und Ungarn wurden jahrelang die ihnen zustehenden Mittel verweigert, weil sie eine konservative Regierung haben und eine entsprechende bürgernahe Politik betrieben. Polen ist eingeknickt und hat wunschgemäß die staatlichen Medien linksgeschaltet und die Justiz unter Regierungskuratel gestellt. Aber mehr und mehr Länder werden „abspenstig“, siehe die Niederlande, Italien, die Slowakei und Tschechien. Deren Bürger wählen nicht so, wie aus Brüssel vorgegeben, also werden andere Saiten aufgezogen.