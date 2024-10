Hat die große Rücktrittswelle bereits begonnen?

Dem Land würde es jedenfalls guttun, so könnte man meinen…

Von MATHIAS MÖLLER | Seit Beginn der „Merkel-Ära“, hat sich Deutschland zweifelsohne zum Negativen entwickelt. Doch bis zu Merkels „Abtreten“ war dies gar nicht einmal so offensichtlich, denn erst die drei Jahre unter der Ampel-Regierung haben das Fass bis an die Oberkannte mit Wasser gefüllt. Doch jetzt ist es voll, was nun!?

Ist eine Lösung in Sicht?

Man könnte natürlich hoffen, die AfD würde in die Regierungsverantwortung kommen und den Wasserhahn ein wenig öffnen, um kontrolliert Wasser abzulassen, doch ob es funktionieren würde, sei einmal dahingestellt. Die Frage könnte nämlich lauten: In wieweit ist auch die AfD bereits von den „Eliten-Soldaten“ unterwandert, wie das unter der Merkel-Herrschaft mit der CDU geschehen ist? Würde die AfD wirklich eine Umkehr erwirken, beziehungsweise überhaupt wollen? Oder könnte sie gar als kontrollierte Opposition von denen ins Leben gerufen worden sein, deren Ziel die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist und man die Bevölkerung nur etwas aufmuntern wollte, rein nach dem Motto:

… Da ist noch jemand, auf den ihr hoffen könnt.

Ist das Finale nun eingeleitet?

Man könnte es vermuten, die ersten Rücktritte liegen bereits hinter uns, weitere müssten folgen. So jedenfalls hat es in der Geschichte bisher fast immer stattgefunden: Die Handlanger der Eliten wurden entsorgt, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hatten. Hier sei nochmals an die letzten prominenten „Opfer“ in der deutschen Geschichte erinnert: Adolf Hitler und seine Nazi-Barbaren.

… Wurden sie nicht aus Übersee finanziert?

Wer könnte heute zu den „Handlangern“ gehören?

Nun ja, mit Vermutungen ist das immer so eine blöde Sache, man könnte schnell übers Ziel hinausschießen. Doch man könnte sich selbst ein paar Fragen stellen und sich daher eine eigene Meinung erarbeiten, sollte man die Lust und die Zeit dafür haben. Doch welche Fragen? Vielleicht, warum weiterhin und unaufhaltsam illegale Migranten ins Land gelassen oder sogar aktiv geholt werden, obwohl die Probleme für jeden halbwegs intelligenten Menschen klar auf der Hand liegen dürften? Vielleicht auch; warum die vielen Skandale in Bezug auf die Korruptheit von Politikern und hohen Beamten ohne Folgen bleiben, denen nicht einmal auch nur ansatzweise nachgegangen wird? Oder, warum die direkte Gasabnahme von den Russen untersagt wurde, doch genau dieses russische Gas unfassbarer Weise über andere Länder bezogen wird, wohlgemerkt zu einem vielfach höheren Preis? Warum wird also all das, was Deutschlands Wasserstand bis zum Rand hat ansteigen lassen, unbeirrt fortgeführt, obwohl die Regierung doch erkennen müsste, was sie bisher angerichtet hat … und was schlussendlich folgen wird.

Weitere Rücktritte sind fällig, sie sind sogar überfällig!

Rücktritte für den „Falschen Messias“?

Rücktritte sollten eine Richtungsänderung herbeiführen, einer Richtung, die Armut, Leid und Tod über die Bevölkerung gebracht hat. Beispiele bezüglich der Folgen, die aufgrund von „Fehlentscheidungen“ der Verantwortlichen entstanden sind, gäbe es genug aufzuzählen, doch bleibt zu hoffen, dass sie tatsächlich auf Unvermögen, Dummheit oder auch Ignoranz zurückzuführen sind. Sollte nämlich der Niedergang geplant gewesen sein, wie es z. B. „Verschwörungstheoretiker“ in Betracht ziehen, so beschütze uns Gott vor dem „Falschen Messias“, der vielleicht im dunklen, vom Nebel umhüllten Startloch bereitsteht.

Ein bisschen Satire sei an dieser Stelle erlaubt:

Und er könnte sich als derjenige entpuppen, der sich einst zum Erzfeind Merkels erhob und nun endlich das Werk seiner Eliten vollenden darf: Das Entfachen der Bürgerkriege.

… Tolle Reden entspringen seinem Mund, die Heimtücke seinen Augen.

