ORF-Fake-Propaganda hofiert einen ungarischen Skandal-Politiker

EVP-Chef Weber freut Aufnahme von Magyarin die EVP

Es ist zwar nichts Neues, dass einer der größten Fake-News-Produzenten unter den europäischen Mainstreammedien wieder Lügenpropaganda gegen Ungarn verbreitet. In Wirklichkeit handelte es sich nämlich bei der von ihm titulierten…

…„Großdemo gegen Medienpolitik in Ungarn“… (ORF, DPA)

…um einem klaren Fehlschlag eines, in multiple Skandale (als mutmaßlicher Frauenschläger seiner Ex-Ehefrau und nun auch seiner Ex-Freundin) Sexisten und mutmaßlichen Dieb, der sich noch hinter seiner Immunität als EU-Abgeordneter versteckt, den ungarischen „Theiß“-Oppositionsführers Peter Magyar – mit der Aura und dem Outfit eines Spätpubertierenden.

Aus mehreren 100.000 wurden 3000

Zunächst rechnete der Dilettant einer neuen Farben-Revolution mit einer gewaltigen Menschenmenge von mehreren hunderttausend Menschen vor dem MTV-TV-Hauptquartier. Nach wohlwollenden Schätzungen erschienen dann aber nur wenige Tausend.

Die Enttäuschung war dem bereits fallenden Polit-Messias aber nicht nur deshalb schon auf der Bühne ins Gesicht geschrieben: Denn unter den Demonstranten waren nur mehr sehr wenige junge Leute – wie etwa auch „Telex“ berichtet, sondern nur die üblichen ural-gestrigen Zivilversager eines untergegangenen Sozialismus sowie die durch Peter Magyar selbst zerstörten und aufgelösten Ex-Soros-Parteiführer, die sich jetzt bei ihm anbiedern.

Fake-News-Sender “ORF” in Selbstprojektion eines Propagandasenders

Der österreichische Fake-News-Sender „ORF“ übt sich dann in Selbstprojektion und wird zum willigen Sprachrohr eines Skandalpolitikers, der selbst mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist. Magyar wiederholt nämlich genau das, was beim ORF seit Jahren gang und gäbe ist:

„Dauerlügen der Propaganda“ von Staatsmedien

– wie Peter Magyar hysterisiert:

„Wir haben genug von der Böswilligkeit, den Lügen, der Propaganda, unsere Geduld ist am Ende.“

Genau das aber wird den westlichen Systemmedien seit langem vorgeworfen: „Lügenpresse“ zu sein.

Und auch die 16 Forderungen des Peter Magyar, welche er in lächerlicher postmoderner Martin Luther-Pose am Eingang der TV-Anstalt anbrachte, entpuppten sich als peinlicher Rohrkrepierer.

Der „ORF“ möge sich diese zum Herzen nehmen: Dass diese westlichen Staatsmedien nicht mehr als „Propagandaapparat“ agieren, sondern ihre öffentlich-rechtliche Rolle zurückerhalten sollten.

Der entzauberte Messias-Psychopath

Im Übrigen hatten auch die Anwesenden während der hysterischen Show eines höchst psychopatisch wirkenden Sendungs-Politikers die Nase voll.

Selbst aus den Videoaufzeichnungen geht hervor, dass viele Menschen bereits während seiner Rede verschwanden, so dass sich die Klein-Demo am Ende des dreistündigen Programms noch mehr verringerte.

Insofern aber zeigt sich: Die von Magyar aufgeworfenen Thema konnten nicht einmal mehr seine eigenen Sympathisanten überzeugen. Denn die ewigen Skandale des Soros-Möchtegern-Aufwieglers haben seine Anhängerschaft dramatisch schrumpfen lassen, die anfängliche Dynamik um ihn ist verschwunden. Weshalb der Frustrierte jetzt nur noch den harten Kern von Altkommunisten, LGBTQ-Wahnsinnigen und gescheiterten linke Soros-Oppositionellen mobilisieren kann.

Angst vor kritischen Medien

Hatte sich doch Magyar darüber beschwert, nicht in die öffentlichen Medien eingeladen worden zu sein. Diese rechneten ihm dann vor: Dass er und andere „Theiß“-Mitglieder zu mehrfachen TV-Auftritten nicht erschienen war, selbst noch am 3. Oktober.

Doch Magyar muss diese Termine wohl aus gutem Grund gemieden haben: Bei seinem letzten Interview verließ er schon gleich am Anfang unsicher-pubertär-arrogant das Studio, weil er mit den kritischen Fragen überfordert war. Gestern erschien er in Brüssel nicht einmal zu der selbst angekündigten Pressekonferenz, anlässlich des Auftritt seines Angst-Gegners Orban im EU-Parlament.

“Denn während sich diese politischen Akteure darüber beschweren, dass sie nicht in die öffentlichen Medien eingeladen werden, nehmen sie in Wirklichkeit keine Einladungen an. Diese Opferrolle, diese Pose, ist eine bewusste politische Rollenwahrnehmung. Dies dient dazu, dass sie sich selbst bemitleiden und die Botschaft vermitteln, dass man sie unterdrücken wolle.“ (Dániel Deák, Analyst des Instituts des XXI. Jahrhunderts)

Ob das nun dem Zweck dient, sich hilflos der EU mitzuteilen oder ob dortige Soros-Kräfte alles im Dienst einer zum 1000-sten Male in Ungarn fehl geschlagenen Soros-Farbenrevolution inszeniert wurde, sei dahin gestellt.

Eine wesentliche Funktion Klein-Demonstration war es natürlich auch, die Aufmerksamkeit von den oben erwähnten schweren Skandalen von Peter Magyar abzulenken.

________________________________________________________________________________________________

