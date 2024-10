Orban-Rede in Straßburg: Linke tobt mit Partisanenlied / “Haftbefehl”

Selbst die EU-Parlaments-Präsidentin, Roberta Metsola, mahnte:

“Das ist nicht der Eurovision Song Contest.”

“This is not Eurovision” says European Parliament President Roberta Metsola after a group of MEPs launch into a rendition of Bella Ciao, the song used as an anti-fascist anthem.

The singing started after a speech in the house by Hungarian PM Viktor Orban. pic.twitter.com/rvs8pag5sP

— Jack Parrock (@jackeparrock) October 9, 2024