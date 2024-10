Deutsche Wirtschaft schrumpft 2024 erneut – Ampel senkt Konjunkturprognose

Migrant schlägt Kleinkind ins Gesicht +Ramelow brüllt und pöbelt (Foto) + Pilot stirbt nach Abflug + Gast starb qualvoll an tödlichem Kebab + Krümelmonster mit 91 km/h geblitzt (Foto) + Jürgen Klopp kehrt zum Fußball zurück + uvm.



Deutsche Wirtschaft schrumpft 2024 erneut – Bundesregierung senkt Konjunkturprognose

Die Bundesregierung rechnet für 2024 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Damit korrigiert sie ihre Prognose für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts deutlich nach unten, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin sagte. Noch im Frühjahr war sie von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent ausgegangen.

Bereits im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft preisbereinigt um 0,3 Prozent geschrumpft, nun dürfte das Jahr erneut in der Rezession enden. „Neben konjunkturellen Risiken schlagen jetzt die strukturellen Probleme Deutschlands zu Buche, und das inmitten großer geoökonomischer Herausforderungen“, erklärte Habeck dazu und nannte Faktoren wie die Folgen des demografischen Wandels, eine schwierige Wettbewerbsposition Deutschlands sowie die „anhaltend schwache Nachfrage aus dem In- und Ausland“. Weiterlesen auf welt.de

Insolvenz trifft Bäckerei mit 120 Standorten deutschlandweit – 1000 Angestellte betroffen

Eine weit verbreitete Bäckerei-Franchise mit 120 Standorten in ganz Deutschland hat den Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Einige Geschäfte werden leider schließen müssen.

Hechingen – Seit Jahren wird das wirtschaftliche Umfeld für die Bäckereien im Land herausfordernder. Immer mehr kleinere und mittelständische Betriebe müssen schließen, zu groß ist die Konkurrenz durch große Ketten und Supermärkte geworden. Diese Entwicklung hat sich im Rahmen der Energiepreiskrise in den vergangenen Jahren beschleunigt. In den vergangenen Wochen hat es daher erneut Insolvenzen von Traditionsbäckereien gegeben, eine davon ist die Sternenbäckerei aus Hechingen. Weiterlesen auf merkur.de

Schrei-Bilanz zum Thüringer Landtagsdrama: Ramelow pöbelt 18 Mal gegen den AfD-Alterspräsidenten

Chaos, Eskalation, Abbruch! Die erste Sitzung des neuen Thüringer Parlaments am 26. September geht als Schande für die Demokratie in die Geschichtsbücher ein. Mit Abstand für die meisten Zwischenrufe verantwortlich: Bodo Ramelow (68, Linke)!

Jetzt zeigt das 65 Seiten lange Protokoll der Landtagsverwaltung, wer die größten Unruhestifter waren. Obwohl die Politiker nur einen Tagesordnungspunkt abhandelten, wurden 70 Zwischenrufe gezählt – etwa doppelt so viele wie sonst. 31 kamen von der Linkspartei, 16 von der AfD, 13 von der CDU, 6 vom BSW und 4 von der SPD. Vier Stunden lang haben 22 verschiedene Abgeordnete durch den Saal geschrien, ohne dass ihnen die Erlaubnis zur Wortmeldung erteilt wurde beziehungsweise ihre Mikrofone angestellt waren. Quelle: bild.de

Migrant schlägt Kleinkind ins Gesicht

Ein schockierendes Video sorgt derzeit für massive Empörung in den sozialen Medien. Offenbar in einem Park schlägt ein Mann, offenbar ein Migrant, brutal auf ein wehrloses Kleinkind ein.

Ohne jegliche Hemmung verpasst er dem Kind einen heftigen Schlag ins Gesicht. Die Gewaltbereitschaft, mit der der Mann vorgeht, ist erschütternd – doch noch schockierender ist seine Reaktion: Er geht einfach ungerührt weiter, als sei nichts geschehen, ohne jegliche Reue oder Mitgefühl. Update: Der Mann soll mittlerweile von der Polizei festgenommen worden sein! Quelle: RTV mit Video

Pilot stirbt nach Abflug: Flugzeug muss notlanden

Ein Pilot einer Maschine der Fluggesellschaft Turkish Airlines ist auf einem Flug von den USA in die Türkei an Bord gestorben.

The captain of the THY plane flying from Seattle to Istanbul, İlçehin Pehlivan, lost his life during the flight.

The co-pilot landed the THY plane at New York Airport. pic.twitter.com/xGT2cAyhqJ

— Urban Digital Club (@urbandigitalize) October 9, 2024