Musk: “Keiner würde Biden-Harris töten. Es wäre sinnlos.” (Video)

Die Demokraten würden sowieso eine andere Schachfigur an ihre Stelle setzen, betonte der Milliardär in der Show von Tucker Carlson.

“In Amerika wollen wir sichere Städte, wir wollen einen angemessenen Grenzschutz, wir wollen vernünftige Ausgaben. Um uns selbst zu schützen, um die Verfassung zu respektieren.“

– so Elon Musk in Tucker Carlson-Show.

Und er wies darauf hin: Die Demokraten würden immer einen anderen “Dummy” finden , um dann Harris zu ersetzen. Deshalb so Musk weiter, versucht auch niemand, Harris zu töten, weil es nichts nützen würde:

Dann wies er darauf hin, dass er einen der Beiträge zu diesem Thema gerade deshalb gelöscht habe: Weil dieser fälschlicherweise als Versuch interpretiert wurde, jemandem zu so einer Tat zu motivieren. Allerdings hätte er nur darauf hinweisen wollen, dass Trump beinahe zweimal ermordet worden wäre, Biden und Kamala Harris jedoch kein einziges Mal, weil jeder in den Reihen der Demokraten deren Platz einnehmen könnte.

Elon Musk is all in.

(0:00) Elon Musk Is All in on Donald Trump

(6:35) Providing Starlink to Victims of Hurricane Helene

(9:22) If Trump Loses, This Is the Last Election

(21:49) The Epstein and Diddy Client List

(33:38) Vaccines

(35:49) The Movement to Decriminalize Crime… pic.twitter.com/jNqB1ThqQz

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 7, 2024