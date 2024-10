Ich will kein arabisches Deutschland, ich will keinen Islamismus und ich will sagen, was ich denke!

JULIAN REICHELT! | Die Ereignisse der vergangenen Tage, die ich In diesem Land allesamt noch vor wenigen Jahren für vollkommen unvorstellbar gehalten hätte, verleiten mich dazu, laut und deutlich zu sagen, was ich noch vor wenigen Jahren für eine Selbstverständlichkeit gehalten hätte. Ich will nicht, dass Deutschland ein arabisches Land wird. Und ich will weitersagen können, was ich denke. Was mich zu diesem Bekenntnis zwingt, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!”

