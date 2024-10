Worauf könnte ein AfD-Verbot begründen?

Derartige Losungen spiegeln die ganze Erbärmlichkeit der Armen im Geiste wider.

Sie haben zwar nichts auf der Hand, doch verbieten wollen sie trotzdem.

Sollte der größte „Demokratische Akt“ der Nachkriegsgeschichte über die Bühne gehen, positiv im Sinne der „Vorzeigedemokraten“, so bliebe natürlich ein fader Beigeschmack: „Sie hatten ja eigentlich gar nichts auf der Hand“. Oder fragen wir doch lieber: Was hatten sie denn auf der Hand?

Von MATHIAS MÖLLER | Natürlich darf man Angst davor haben, aufgrund seines politischen Versagens vom Wähler abgestraft zu werden, doch gefallen lassen … nein, das muss man sich nicht, soweit sollte die Demokratie dann doch wieder nicht gehen – wo kämen wir da hin.

… Wir können nichts, außer zerstören und verbieten, dann verbieten wir mal eben schnell die Opposition – um unsere „Stärken“ im Sinne der „Demokratie“ zu nutzen.

Die Idee an sich ist gar nicht mal so schlecht, was in der Vergangenheit ja bereits Stalin und die Nazis erkannt hatten; man hatte der „Bösen Oppositionen“ einfach keine Chance mehr gegeben, ihre regierungsfeindliche Propaganda den unbedarften und friedliebenden Bürgern kundzutun. Und da man heute noch dazu viel umweltbewusster ist als damals, verbrennt man auch keine Bücher mehr, man löscht einfach kritische Bemerkungen aus dem Netz, oder verbietet sie gänzlich. Und zur Freude der vielen Ahnungslo…, äh sorry, Anhänger in Sachen „Demokratie“, gibt es diesbezüglich die liebe und allzeit fürsorgliche Nancy Faeser, die das „Ding“ schon richten wird.

Spontaner Gedanke: Als was würde man wohl heute die Geschwister Scholl und Claus Schenk Graf von Stauffenberg bezeichnen?

Würde man sie als „Schwurbler“ oder „Querdenker“ bezeichnen, nur weil sie auf Missstände hinweisen? Natürlich nicht, denn immerhin darf es ja gar nicht als Missstand bezeichnet werden, Gewaltverbrecher ins Land zu lassen, die Morden und Vergewaltigen, und auch darf es nicht als Missstand bezeichnet werden, dass Menschen ins Land gelassen werden, die die Sozialnetze plündern … und es darf auch nicht als Missstand bezeichnet werden, dass Rentner verarmen und Flaschen sammeln müssen, oder dass Steuergelder unterschlagen werden, die dann in den Taschen von Lobbyisten und Politikern verschwinden – klar, ab und an auch mal für ein paar Radwege in Peru. Und auch darf ein vermeintliches Verbrechen nicht als Missstand bezeichnet werden, die Coronaimpfung. Es darf einzig als Missstand bezeichnet werden, das alles nicht in Ordnung zu finden.

Doch schauen wir lieber auf diejenigen, die unerlaubter Weise die obig aufgeführten Punke als Missstände bezeichnen, und wie es ihnen bis heute damit ergangen ist…

… oder sollten wir doch lieber davon absehen…, uns mit diesen sogenannten „Schwurblern“, „Impfverweigerern“ und „Querdenkern“ zu befassen? Und nicht zu vergessen, mit diesen Demonstranten auf diesen Friedensdemonstrationen, diesen „Putin-Verstehern“?

Nein!

Es wäre so langsam an der Zeit, dass sehr viele Bürger in sich gehen und selbst über die aktuelle Situation nachdenken, um sich endlich eine eigene Meinung zu bilden. Denn es trägt weder die AfD die Schuld, noch die kritischen Stimmen aus der Bevölkerung, sondern einzig allein diejenigen, die in den letzten beiden Jahrzehnten das Sagen hatten und ja eigentlich Schaden vom Volke abwenden sollten – womit sie kläglich gescheitert sind.

Und leider: Das Volk ist nicht der Gegner einer eventuell korrupten, aber dennoch äußerst unfähigen Regierung, es ist der Gegner von sich selbst; gespalten und unwissend … den letzten Schritt vor dem Abgrund stehend und bereit ihn zu gehen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.