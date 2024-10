Terror-Orientale von Krefeld hat 27 Identitäten und war längst als Gewaltverbrecher polizeibekannt

Bild: shutterstock | Montage: unser-mitteleuropa

Der Mann, den die Polizei in Krefeld nach einer Serie von Brandstiftungen niederschoss, war den Behörden seit Jahren bekannt. Zu seinen Taten gehören unter anderem gefährliche Körperverletzung und versuchte Vergewaltigung. Zudem soll er über 27 Identitäten verfügen. Es sei außerdem psychisch krank und unberechenbar.

Zu dieser Figur, die man im Gegensatz zu gut integrierten Migranten nicht loswerden will, ist Folgendes anzumerken:

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ erfuhr, hatte das Landgericht den 38-jährigen Iraner im Juli 2021 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

💥Gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen.

💥Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

💥Versuchte Vergewaltigung.

💥Bedrohung und Sachbeschädigung.

💥 Rekordverdächtig: Laut „Bild“ ist der Mann unter 27 (!) Alias-Namen im europäischen Flüchtlingssystem bekannt.

💥 Ebenfalls laut „Bild“ soll der Iraner auch in Frankreich gelebt und dort Straftaten verübt haben.

Die aktuellen Neuigkeiten über den „Geduldeten“:

💥 In Krefeld hatte die Polizei den Mann am Donnerstagabend mit mindestens einem Schuss niedergestreckt, nachdem er in einem Kino-Foyer Benzin verschüttet hatte. Der 38-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

💥 Zuvor waren in kurzer Abfolge Brände in der Krefelder Innenstadt gemeldet worden. Daraufhin löste die Polizei Großalarm aus. Weitere Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt, berichtet welt.de, und weiter:

💥Wenige Tage vor der versuchten Brandstiftung im Kino soll der Mann außerdem mehrfach in Krefeld ausgerastet sein, berichtet „Bild“. So soll er die Scheibe einer Tankstelle eingeschlagen haben. Demnach befand er sich auch in Polizei-Gewahrsam, wurde aber wieder entlassen. Natürlich

💥Am Dienstag soll der Iraner zudem einen Mitarbeiter im Ausländeramt bedroht haben, der ihm eine weitere Aufenthaltserlaubnis nur unter seinem richtigen Namen ausstellen wollte. „Bild“ berichtet, er habe dem Beamten gedroht und sich mit geballten Fäusten in seinem Büro vor ihm aufgebaut.

💥Bei dem Polizeieinsatz danach habe er der Polizei gegenüber behauptet, er würde anders heißen. Das Ausländeramt in Krefeld liegt direkt neben dem Cinemaxx-Kino, in dem der 38-Jährige das Benzin verschüttete.

💥Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann zunächst einen Minibus der ambulanten Caritas-Drogenhilfe angezündet.

💥Dann soll er Feuer in seiner Dachgeschosswohnung gelegt und…

💥danach einen Brandsatz in das Gebäude der Arbeitsagentur geworfen haben.

💥Auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof, neben dem sich auch das Kino befindet, soll der Verdächtige dann einen 16-jährigen Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben.

„Psychisch krank unberechenbar“

Es erübrigt sich im Prinzip zu vermerken, dass der Mann als psychisch krank und unberechenbar eingestuft wird, was uns mittlerweile nicht mehr verwundern sollte. Das heißt nichts anderes, dass dieser Terror-Orientale uns erhalten bleiben wird. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass er nach seiner „Heilung“ wieder auf die Bevölkerung losgelassen wird. Die Variante, den Schwerverbrecher zu repatiieren, wir nicht mal angedacht.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.