Brutale Impf-Justiz: Keine Gnade mit inhaftiertem Soldat Alexander Bittner – nur AfD interveniert!

Während der Staat Schwerkriminelle in Deutschland auf freiem Fuß lässt, wird ein Verweigerer der Corona-„Impfung“ bis heute gnadenlos verfolgt: Der Bundeswehrsoldat und Impfverweigerer Alexander Bittner kann nicht auf Begnadigung hoffen und soll stattdessen nach dem Willen der Systemrichter und -politiker seine Haftstrafe komplett absitzen.

Im Rechtsausschuss des Bayerischen Landtags lehnte die funktionale De-Facto-Koalition aller Altparteien eine Begnadigung Bittners ab, die in einem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion gefordert worden war. Bittner sitzt in der Justizvollzugsanstalt Aichach eine sechsmonatige Haftstrafe wegen seiner Verweigerung der Covid-19-Impfpflicht ab. Der Fall hatte monatelang für Aufsehen und auch international für Fassungslosigkeit gesorgt. Christoph Maier, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Münchner Landtag, erklärte: „Wenn am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens in Bayern ein Mensch in Haft kommt, weil er eine Impfung verweigerte, handelt der Staat unverhältnismäßig.” Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Corona-Aufarbeitung in der Slowakei: Regierungsvertreter empfiehlt Verbot von mRNA-Impfungen

Die slowakische Gesundheitsministerin Zuzana Dolinková wirft das Handtuch und räumt ihren Posten. Grund dafür ist die Unterstützung der Regierung für die kritische Aufarbeitung der sogenannten Corona-Pandemie: Peter Kotlár wurde mit der Untersuchung der Maßnahmen beauftragt und fordert in einem jüngst vorgelegten Bericht nicht weniger als ein Verbot der umstrittenen mRNA-Impfstoffe.

[…]

Der angesprochene Vertreter ist Peter Kotlár, der von der Regierung mit der Untersuchung der sogenannten Corona-Pandemie beauftragt wurde. Der Mediziner sitzt seit Oktober 2023 im Nationalrat und wurde im Januar 2023 von Robert Fico mit der Überprüfung des Managementprozesses und des Ressourcenmanagements während der sogenannten Covid-19-Pandemie beauftragt. Kotlár legte vor wenigen Tagen einen Bericht vor, in dem er das Corona-Narrativ grundlegend infrage stellte: Seiner Ansicht nach war die sogenannte Pandemie fingiert. Weiterlesen auf report24.news

Naturkatastrophe droht – Ekelalarm: Tonnen von Müll treiben Richtung Adria

Nach heftigen Unwettern überzieht ein Müllteppich in Bosnien den Fluss Neretva. Ein Staudamm verhindert bislang Schlimmeres. Die Frage ist jedoch: wie lange noch? Gewaltige Regenmengen fielen vom Himmel, Überschwemmungen und Murenabgänge hielten Bosnien in Atem.

After the devastating floods and landslides in Jablanica and surrounding areas this is how river Neretva looks right now. An ecological disaster is now threatening, the scale of which will be known only in a few months, when the water clears up. pic.twitter.com/aiRTVhxXpd — Kpt. Clank ⚜️ (@kapetanclank) October 11, 2024

Der eigentlich smaragdblaue Fluss Neretva, der als das touristische Aushängeschild des Landes gilt, hat eine dunkelbraune Farbe angenommen. Mancherorts macht den Anrainern bereits ein unerträglicher Abwassergestank zu schaffen. Tonnen von Müll treiben im Fluss – Plastik, Autoreifen, Baumaterialien und Haushaltsgeräte. Sie bilden einen Müllteppich, der laut von der kroatischen Tageszeitung „Slobodna Dalmacija“ zitierten Experten einen Meter dick sein dürfte. Die Abfälle reiben aneinander, Anrainer und Einsatzkräfte beklagen einen ohrenbetäubenden Lärm. Quelle: krone.at

Traditionsunternehmen ist insolvent: 150 Mitarbeiter von Pleite des Motorenherstellers betroffen

Dessau-Roßlau – Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der Krise. Das bekommen viele Unternehmen zu spüren, die in den vergangenen Wochen und Monaten die Insolvenz anmelden mussten.

Besonders hart trifft es aber derzeit die kriselnde Autobranche. Immer wieder müssen Zulieferer Insolvenzanträge stellen. Während ein bekannter Autozulieferer ebenso wie ein Branchenführer die Insolvenz beantragen mussten, will ein großer Autozulieferer laut Betriebsrat „möglichst schnell“ Werke in Deutschland schließen. Nun hat es einen weiteren Zulieferer getroffen, der allerdings in einer ganz anderen Branche tätig ist. Denn auch der Anhaltische Elektromotorenhersteller (AEM) ist insolvent. Das berichtete die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) zuerst über den Betrieb aus Dessau, der überwiegend Generatoren für Wasserkraft und Schiffe baut. Darüber hinaus stellt AEM auch Motoren für Baumaschinen her. Quelle: merkur.de

Rekrutierungsrazzien: Ukraine sucht im Kiewer Nachtleben nach Wehrpflichtigen

In der Ukraine suchen Rekrutierungsbeamte nun auch im Nachtleben nach Männern, die zur Armee müssen. Die Beamten erschienen selbst nach einem Konzert der ukrainischen Rockband Okean Elzy im Kiewer Sportpalast. Videos zeigten, wie sie Männer mit Gewalt mitnahmen.

🇺🇦In Kiev, employees of the TCC arrived for a concert of the Ukrainian patriotic rock band Okean Elzy and began replenishing the personnel of the Armed Forces of Ukraine.

_____

Tu vas tkl à un concert (le pays est en guerre) et bam on t réquisitionne pour l’armée…🤨 pic.twitter.com/ikEII3wDia — ClasseG Énervée (@ClassegM) October 12, 2024

Rekrutierungsrazzien in der Hauptstadt sind ungewöhnlich. Sie spiegeln den dringenden Bedarf der Ukraine an neuen Rekruten wider. Im Frühjahr trat ein Gesetz in Kraft, wonach Wehrpflichtige ihre Daten in ein Online-System eingeben müssen, andernfalls drohen Strafen. Wehrpflichtig sind alle Ukrainer zwischen 25 und 60 Jahren. Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht verlassen.

Weiterlesen auf welt.de

Söder: Deutschland durch Zuwanderung „finanziell und kulturell“ überfordert

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert kurz vor dem CSU-Parteitag eine drastische Wende in der Zuwanderungspolitik. „Unser Land ist finanziell und kulturell überfordert“, sagte Söder der „Augsburger Allgemeinen“.

„Viele fühlen sich in ihren Stadtteilen nicht mehr richtig daheim, in manchen Klassenzimmern wird kaum noch Deutsch gesprochen“, fügte der CSU-Chef hinzu. „Die Migration wächst uns über den Kopf.“ Deutschland brauche eine Migrationswende, um extremistische Kräfte überflüssig zu machen. „Dazu gehört auch eine Änderung des Asylrechts“, betonte Söder. Die CSU will laut dem Leitantragsentwurf des Augsburger Parteitags das individuelle Asylrecht im Grundgesetz durch eine „institutionelle Garantie“ ersetzen, die nicht mehr vor Gerichten einklagbar sein soll. Weiterlesen auf bz-berlin.de

Polen will Asylrecht aussetzen – 2025 sind Präsidentschaftswahlen

Die polnische Regierung hat angekündigt, das Asylrecht aussetzen zu wollen. Hintergrund sind Befürchtungen von Regierungschef Donald Tusk, Russland könne illegale Migration in die EU als Waffe einsetzen. „Wir werden die illegale Migration nach Polen auf ein Minimum reduzieren“, sagte Tusk.

Allerdings würde dies gegen die EU-Verträge, etwa die EU-Grundrechtscharta verstoßen. Tusk forderte Brüssel dennoch auf, die Entscheidung anzuerkennen. Polen wählt im kommenden Jahr einen neuen Präsidenten. Der jetzige, Andrzej Duda von der rechtskonservativen Pis-Partei, gilt dabei als politischen Hauptgegner von Tusks liberaler „Bürgerplattform“. Die Pis wirft Tusk vor, zu wenig gegen die illegale Migration zu unternehmen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Team New Zealand startet mit zwei Siegen in America’s Cup

Der Titelverteidiger, Team New Zealand, gewann vor Barcelona beide Regatten gegen den Herausforderer Britannia, die die Finalserie zuvor gewann. Wer 7 Siege erreicht ist dann der endgültige Sieger.

Am Samstag gewannen die Neuseeländer vor Barcelona beide Regatten gegen den Herausforderer Britannia deutlich und führen in der Best-Of-Seven-Serie mit 2:0. Im ersten Rennen des Tages kreuzte die von Peter Burling gesteuerte Jacht aus Neuseeland die Ziellinie mit 41 Sekunden Vorsprung auf die Briten, im zweiten betrug der Abstand 27 Sekunden. Am Sonntag folgen zwei weitere Wettfahrten.

Fuchs auf Mausjagd

