Totalitaryzm UE w blokach startowych – Komisja chce powiązać przydział pieniędzy z posłuszeństwem państw członkowskich.

Niewybrana przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen planuje radykalną reorganizację budżetu UE podczas swojej drugiej kadencji. Według doniesień medialnych większość pieniędzy nie będzie już dystrybuowana za pośrednictwem 530 programów UE, ale w przyszłości popłynie do państw członkowskich za pośrednictwem 27 krajowych planów wydatków.

Oczywiście uproszczenie i efektywność kosztowa są pożądanymi celami. Ale każdy, kto zna UE, wie, że Bruksela w rzeczywistości realizuje zupełnie inne plany: Ubezwłasnowolnienie państw członkowskich, co oznacza nic innego jak totalitaryzm. Tak też jest w przypadku reformy budżetowej von der Leyen. Oznacza to, że UE może karać nieposłuszne państwa członkowskie, które nie stosują się do wytycznych centrum, wycofując pieniądze.

„Handelsblatt” pisze:

„W przyszłości, zgodnie z prezentacją, budżet będzie podzielony na cztery kategorie: Polityka zagraniczna, konkurencyjność, administracja i dotacje dla państw członkowskich. Pomoc dla Ukrainy będzie zaliczana do polityki zagranicznej, podczas gdy wydatki na badania, technologie cyfrowe i obronę będą zaliczane do konkurencyjności”.

Państwa członkowskie, które nie chcą na przykład wspierać podżegania wojennego UE w związku z wojną na Ukrainie, będą musiały spodziewać się cięć w finansowaniu w przyszłości. To samo dotyczy państw członkowskich, które odrzucą pakt azylowy i migracyjny UE lub absurdalny „Zielony Ład” von der Leyen. Wszystkim im grożą sankcje finansowe za nieposłuszeństwo wobec UE. Nic więc dziwnego, że Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że Komisja Europejska, a tym samym von der Leyen, otrzyma „wielką władzę”, jeśli reforma budżetu zostanie wdrożona.

Krytyka ze strony FPÖ

Harald Vilimsky, szef delegacji FPÖ w Parlamencie Europejskim, ostro skrytykował plany von der Leyen, pisząc w komunikacie prasowym:

„Komisja Europejska pod rządami Ursuli von der Leyen otrzymałaby w ten sposób całkowicie nieodpowiednią rolę w dystrybucji funduszy, które są przecież wpłacane przez państwa członkowskie. Wpisuje się to płynnie w scentralizowaną ekspansję władzy, którą znamy już z pierwszego okresu Komisji von der Leyen. Jest dla nas jasne, że musimy powstrzymać głód władzy przewodniczącej Komisji von der Leyen i rosnącą presję na dalszą centralizację kosztem suwerenności państw członkowskich”.

