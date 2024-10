Sowohl die russische als auch serbische Presse hatten davon berichtet: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán könnte wegen seiner Friedenshaltung zum Ukraine-Krieg ermordet werden . Konkret stammten die Informationen von Alexander Vulin, dem stellvertretenden serbischen Ministerpräsidenten, welcher der russischen Zeitung „Nacionalnaya oborona“ gegenüber von der angeblichen Drohung warnte.

Keineswegs ein Zufall dürfte es sein, dass etwa auf den slowakischen Ministerpräsident Robert Fico, sowie US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Attentate verübt wurden und der iranische Präsident Ibrahim Raisi einem Flugzeugabsturz zum Opfer fiel.

„Wir haben Informationen erhalten, dass auch ein Attentat auf den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán vorbereitet wird.“

– so Vulin vor einigen Tagen. Seiner Meinung hätten alle oben genannten politischen Akteure auf Friedensgespräche in der Ukraine gedrängt.

Auch mehrere “Farbenrevolutionen” gegen Serbien

Laut Vulin sei es auch deshalb im August in Belgrad zu Massenunruhen mit etwa 27.000 Menschen gekommen. Laut dem serbischen Präsidenten Vučić also ein weiterer Versuch, eine, vom Ausland gesteuerte, sog. US-Soros-Farbrevolution zu starten, um…

…”die legitime Regierung des Landes durch Politiker zu ersetzen, die den Vereinigten Staaten gehorchen“.

Der Protest wurde laut ungarischer „Index“ wegen der Erlaubnis der Belgrader Regierung zur Lithiumförderung im Jadar-Tal organisiert.

Bereits vor Monaten hatte der stellvertretende serbische Ministerpräsident der staatlichen russischen Nachrichtenagentur „RIA Novosti“ gegenüber gesagt: Sowohl der serbische Präsident wäre nach den gescheiterten Attentaten auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico und des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Gefahr.

Ungarischer Außenminister: “Politische Angriffe auf Orban”

Nun reagierte auch der ungarische Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Péter Szijjártó – vor einigen Tagen auf Besuch in Russland – gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur „RIA Novosti“:

„Mir ist kein solcher Versuch bekannt, aber ich weiß, dass es rechtliche, finanzielle und politische Angriffe auf den Premierminister, die Regierung und das Land gibt.“

– so der Außenminister, der diese Woche in St. Petersburg am „Internationalen Gasforum“ teilnahm.

“Ich habe keine Informationen über den Mordanschlag.“

– so der Minister weiter.

Außerdem erwähnte er erneut, dass Brüssel aufgrund der ungarischen Haltung zum Ukrainekrieg, der Migrationsprobleme und der Gender-Propaganda Dutzende von Milliarden Euro, die Ungarn zustehen, zurückhält. (Index)

