Der Untergang des Abendlandes!

Michael Gorbatschow hatte eine geniale Idee: ein gemeinsames Europa von Lissabon bis Wladiwostok! Der Werte-Westen belächelte in seiner Überheblichkeit diese Idee.

Von FRANZ FERDINAND | Man nahm diese Idee schon deshalb nicht ernst, weil Westeuropa nur ein Appendix der USA war und die osteuropäischen Staaten sich diesem politischen Konzept willig einordneten. Der Kalte Krieg war vom Westen gewonnen, man wähnte sich deshalb am Ende der Geschichte, weil man glaubte, dass die damalige Ordnung, die sich aus dem Zerfall der Sowjetunion ergab, endgültig sei. Wer hätte damals gedacht, dass die Welt etwa 35 Jahre später ganz anders aussehen würde! Der Sieg über die Sowjetunion erwies sich letztendlich als Pyrrhus-Sieg und die westlichen Eliten stehen heute vor ihrem Untergang. Bloß wollen sie dies in ihrer Vermessenheit noch immer nicht wahrhaben.

Wladimir Putin dachte Anfangs ähnlich wie Gorbatschow: Es sei an seine Rede im Deutschen Bundestag 2001 erinnert. Er erklärte, dass die Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten einen großen Wert hätten, meinte jedoch, dass Europa „seinen Ruf als mächtiger und selbstständiger Mittelpunkt der Weltpolitik nur dann festigen könne, wenn es seine eigenen Möglichkeiten mit denen Russlands vereinigen würde“. Das so geprägte „einheitliche und sichere Europa“ solle gemeinsam zum „Vorboten einer einheitlichen und sicheren Welt“ gemacht werden! Wer würde heute noch davon reden, dass Europa ein mächtiger und selbstständiger Mittelpunkt der Weltpolitik sei? Der Schwerpunkt der Weltpolitik hat sich in der Zwischenzeit ganz nach Asien verschoben.

Bei einem Treffen Putins mit Clinton in Moskau fragte Putin Clinton, ob er sich vorstellen könne, dass Russland der NATO beitreten könne. Dies wäre damals sicher ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Clinton beantwortete diese Frage erst positiv, fügte jedoch hinzu, dass er erst nachfragen müsse. Diese Nachfrage fiel bekannter Maßen negativ aus. Putin lernte daraus zweierlei:

Der amerikanische Präsident ist bloß eine Marionette irgendwelcher Akteure im Hintergrund, die demokratisch nicht legitimiert sind und den Präsidenten nur als eine Art Politikdarsteller nutzen Die NATO steht Russland grundsätzlich feindlich gegenüber

Ab da orientierte sich Russland in eine andere Richtung. Das Ergebnis ist bekannt. Russland ist Gründungsmitglied der BRICS-Staaten, deren Ziel eine multipolare Weltordnung ist und den Führungsanspruch der westlichen Eliten auf diesem Planeten aktiv entgegentreten. In Hinblick auf ihre Wirtschaftsleistung haben die BRICS-Länder die G7-Staaten bereits überholt. Die BRICS-Länder sind nicht nur in ihrer Wirtschaftsentwicklung, sondern auch in Hinblick auf ihre Aspiranten-Liste äußerst dynamisch. Demgegenüber schießt sich der Werte-Westen mit seiner Sanktionitis gegen alle politisch unbotmäßigen Länder ins eigene Knie.

Vor allem in Hinblick auf die Energieversorgung, das Blut der modernen Volkswirtschaften, dominieren die BRICS-Länder die Märkte. Offenbar hat dieses ganze Klimaschwindelgeschwafel nur das Ziel, sich aus der Abhängigkeit der Energieversorgung von Ländern wie Russland, Iran, Saudi-Arabien, Arabische Emirate, Venezuela, usw. zu lösen. Pech nur, dass man mit fluktuierender Energieproduktion moderne Volkswirtschaften nicht am Laufen halten kann. Das Ergebnis ist eine Deindustrialisierung, die man insbesondere in Deutschland beobachten kann.

In Abwandlung eines bekannten Spruchs von Gorbatschow kann man heute sagen: wer in eine Sackgasse abbiegt und nicht mehr herausfindet, den bestraft die Geschichte. Wir Europäer befinden uns in einer Sackgasse und die führenden Eliten klammern sich in ihrer Verzweiflung an den Rockzipfel der USA, die an einer Verselbstständigung Europas (wie Putin es in seiner Rede erwähnte) überhaupt kein Interesse hat.

Die letzte Bastion des Werte-Westens ist jetzt die Dollarhegemonie, die die BRICS-Länder beseitigen wollen, bzw. müssen, um sich durchzusetzen. Es geht dabei aber nicht nur um die Macht über das Geld, das die Voraussetzung für eine funktionierende Weltwirtschaft ist. Es geht um die kolossalen wirtschaftlichen Vorteile, die die USA aus einer Papierwährung ziehen kann, die in weiten Grenzen beliebig vermehrt werden kann, ohne dass damit zwangsläufig ein Inflationsdruck entsteht. Die wachsende Weltwirtschaft benötigt eine wachsende Geldmenge, die die USA über ein konstantes Außenhandelsdefizit von etwa einer Billion Dollar pro Jahr zur Verfügung stellt. Das heißt mit anderen Worten: die Weltgemeinschaft zahlt pro Jahr etwa eine Billion Dollar, damit sie den Welthandel auf Dollarbasis durchführen kann. Dies entspricht in etwa den amerikanischen „Verteidigungsausgaben“ um ihre gewaltige Militärmaschinerie am Laufen zu halten, mit der man den Planeten tyrannisiert! Es handelt sich also um eine moderne Form des Tributs an den Hegemonen!

Auch bot die Dollarhegemonie in der Vergangenheit die Möglichkeit für den gigantischen Finanzbetrug, der zur Finanzkrise im Jahre 2008 führte: Amerikanische Banken verpackten uneinbringliche Hauskredite zu „Wertpapieren“, sogenannte Subprimes, die man weltweit den Anlegern andiente und so Banken auf der ganzen Welt ins Trudeln brachte. An den staatlichen „Rettungsaktionen“ für amerikanische Betrügereien zahlen wir alle noch heute! Was damals den Dollar rettete, war das Nichtvorhandensein einer Alternative. Damit ist jetzt Schluss. Eine neue goldbasierende BRICS-Handelswährung ist im werden. Die Notenbanken der BRICS-Länder kaufen seit vorigem Jahr dafür massiv Gold auf. Ebenso wird an einem neuen internationalen Zahlungssystem gearbeitet, das auch den Handel in lokalen Währungen ermöglichen soll.

Vorerst wird dieses neue Zahlungssystem in den BRICS-Ländern eingeführt werden. Ist dieses System einmal in den BRICS-Ländern implementiert, werden die Auswirkungen auch für den Werte-Westen dramatisch sein. Energie und Rohstoffe aus dem BRICS-Raum können dann nicht mehr in Dollar oder Euro fakturiert werden, sondern müssen mit der neuen goldbasierenden BRICS-Währung bezahlt werden. Zwar kann der Werte-Westen nach Maßgabe seiner Goldvorräte und unter Einhaltung überprüfbarer Regeln eine derartige Währung selbst schöpfen, aber langfristig muss den BRICS-Ländern kompetitive Waren und Dienstleistungen verkauft werden, um mit diesen Erlösen Importe bezahlen zu können. Mit einer Wirtschaft, die auf Flatterstrom beruht, wird dies allerdings nicht möglich sein. Die Zeiten, wo mit frisch gedrucktem Geld reale Werte importiert wurden, sind dann endgültig vorbei.

Die Einführung einer goldbasierenden BRICS-Währung wird auch das Anlageverhalten der Kapitalsammelbecken dramatisch ändern. Diese Akteure werden dann viel lieber in den dynamisch wachsenden BRICS-Raum als in eine durch die „Energiewende und Weltklimarettung“ lahmende europäische und amerikanische Wirtschaft investieren. Eine dramatische Erhöhung der Zinsen im Euro- und Dollarraum wird die Folge sein, was die westliche Wirtschaft noch mehr ruinieren wird.

Dies alles wird für die innere politische Verfasstheit des Werte-Westen gewaltige Auswirkungen haben, da das Gelddrucken der Vergangenheit unmittelbar zu Inflationsschüben führen würde und somit zur Finanzierung der staatlichen Budgets sinnlos wird. Ein ausgeglichener Staatshaushalt wird dadurch unerlässlich, da jede andere finanzielle Gebarung zur Hyperinflation und zum Zusammenbruch des Dollar oder Eurosystems führen würde.

Die vielen Torheiten, mit denen wir uns derzeit herumschlagen, sind dann Geschichte. Schaffen wir diesen Umschwung nicht, so wird der Werte-Westen an seinen Blödheiten zu Grunde gehen, bzw. in einem Zustand enden, wie sich beispielsweise Argentinien heute befindet.

