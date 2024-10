Migrant aus Bangladesch vergewaltigt 10-Jährige in Flüchtlingsunterkunft – schwanger

Anfang Oktober klagte das kleine Mädchen über Bauchschmerzen: Bei der Untersuchung im Krankenhaus stellte sich heraus, dass sie vergewaltigt worden war und ein Kind erwartete.

Andrea Polichetti, Präfekt der norditalienischen Stadt Brescia, forderte am Montag eine Überprüfung der Unterbringung von Asylbewerbern, nachdem ein kleines Mädchen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Region vergewaltigt worden war. Der Täter, ein 28-jähriger Mann aus Bangladesch, wurde festgenommen.

Das zehnjährige Mädchen lebte mit ihrer Mutter in San Colombano di Collio bei Brescia, in einer zwanzigköpfigen Flüchtlingsunterkunft in einem ehemaligen Hotel. Mutter und Tochter waren vor einem Jahr aus Zentralafrika nach Italien gekommen und stellten einen Asylantrag. Der Vergewaltiger, ebenfalls Asylbewerber, lebte in derselben Unterkunft.

Nun hat sich mit Einverständnis der Eltern das Mädchen einer therapeutischen Abtreibung unterzogen. Sie wurde mit ihrer Mutter an einen geschützten Ort untergebracht und wird psychologisch betreut.

Polichetti meinte gegenüber “Il Giornale di Brescia“: Die Unterbringung von Asylbewerbern und der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften sollten überprüft werden. Mirella Zanini, Bürgermeisterin von Collio allerding sagte: Die Schwierigkeiten des Zusammenlebens seien den Behörden mehrmals gemeldet worden. In Brescia gibt es rund 120 kleine Gruppen von Migrantenunterkünften, die von Kooperativen für Asylbewerber betrieben werden.

