Sytuacja społeczna na Węgrzech i w Niemczech – porównanie

Podczas gdy Niemcy pogrążają się w chaosie przemocy i chaosie gospodarczym niespotykanym od czasów II wojny światowej, ludność węgierska cieszy się poczuciem wolności i bezpieczeństwa, tak jak kiedyś sami Niemcy. Ale to było dawno temu. Dziś obraz Niemiec charakteryzuje się migrantami, otoczonymi przez obywateli krzyczących „Nigdy więcej jest teraz” lub „Naziści precz”.

Gdyby jednak zastanowili się nieco dokładniej nad swoimi wezwaniami, w których tak naprawdę nie ma nic złego, najprawdopodobniej nie powierzyliby swojego „demokratycznego krzyża” w ręce partii wzorowanych na nazistach – starych partii. Kilka rzeczy do przemyślenia: zniesławienie, szpiegowanie, groźby i więzienie dysydentów, a także delegalizacja partii opozycyjnych i cenzura nawet prywatnie wyrażanych opinii oraz związana z tym groźba kary.

Ale wiedza to dług, który trzeba spłacić…

…i nie dostaniesz jej z mediów głównego nurtu, które wydają się być kontrolowane. Dlaczego inaczej wszystkie wydają się podążać tą samą linią?

A co z wiedzą?

Wiedzy nie zdobywa się, akceptując opinie lub wytyczne innych bez analizy, a nawet wspierając je wielkimi „okrzykami bojowymi”, nie, zdobywa się ją, studiując. Może to być już w przedszkolu, albo w szkole i na studiach, także „czytając” rzeczowe doniesienia w mediach, jak i z własnych doświadczeń, przeżyć, ran, sukcesów czy porażek, jedyny warunek: trzeba umieć „czytać”. Dopiero po zdobyciu pewnego zasobu wiedzy można ją analizować i wyciągać z niej wnioski.

A co z czytaniem?

Podstawowym warunkiem jest chęć „czytania” w ogóle. Na szczęście dziś istnieją nie tylko – często kontrolowane przez państwo – media głównego nurtu, ale także wiele mediów alternatywnych. Oczywiście politycy i główny nurt walczą z nimi i nieustannie próbują wbić klin między nich a odpowiedzialnego obywatela, ale na szczęście coraz więcej z nich znajduje drogę do prawdziwego dziennikarstwa – które jest przede wszystkim zaangażowane w zgłaszanie faktów.

Wracając jednak do odpowiedzialnych obywateli:

Czy nie powinni oni sami być w stanie rozpoznać, co do tej pory pociągnęła za sobą niekontrolowana i nielegalna imigracja? Albo że w ciągu ostatnich dziewięciu lat wiele zmieniło się na gorsze, nie tylko ze względu na masową migrację, oczywiście, ale także ekonomicznie? Czy potrzebuje mediów głównego nurtu, aby powiedzieć mu, że wszystko nie jest takie złe i że prawdziwe niebezpieczeństwo pochodzi od tych, którzy nie akceptują tych negatywnych zmian? Czy jest on może nawet gotowy zaakceptować morderstwa przypadkowych osób w miejscach publicznych tylko po to, by być jednym z rzekomo dobrych ludzi? I czy jest gotów po prostu zaakceptować negatywny obraz Węgier, jaki malują inni, nie mając z nim do czynienia?

W każdym razie Orban jest dla Węgier łutem szczęścia

… z którego korzysta również reszta Europy … a zatem, oczywiście, w pewnym stopniu także ci, którzy demonizują go – wbrew ich lepszej „wiedzy”, pamiętaj. Jeśli jednak jesteś w stanie przeliterować przymiotnik „obiektywny”, a może nawet go zrozumieć, możesz – w interesie uczciwości – pokusić się o spróbowanie.

Oto prosty przykład z „Reporterów bez granic” (Reporter ohne Grenzen):

Porównajmy „zarzuty” tych „modelowych demokratów” i fanów „wolności prasy” wymienionych w raporcie, do którego link znajduje się powyżej:

Anklagepunkt gegen Ungarn:

„Odkąd Viktor Orbán i jego partia Fidesz doszli do władzy w 2010 r., krok po kroku podporządkowywali sobie media. Nadawanie publiczne i jedyna węgierska agencja informacyjna MTI zostały scentralizowane w państwowym holdingu medialnym MTVA”.

Porównanie z Niemcami:

Media państwowe zainstalowane w Niemczech pobierają obowiązkowe opłaty, ale w żaden sposób nie wypełniają związanego z tym obowiązku neutralności, wręcz przeciwnie: krytycy rządu lub prawicowe partie opozycyjne od lat są w dużej mierze trzymane z dala od programów telewizyjnych, podobnie jak szanowani na całym świecie naukowcy lub ekonomiści, którzy nie chcą postępować zgodnie z wytycznymi głównego nurtu (np. Sucharit Bhakdi, dr Markus Krall, prof. dr Max Otte). Co więcej, wydaje się, że stanowiska kierownicze były systematycznie obsadzane „lojalistami”, a nawet kolejne pokolenie polityków było „wyławiane”. Satyrycy tacy jak Jan Böhmermann publicznie podżegają do nienawiści wobec tych, którzy myślą inaczej i wzywają do przemocy pod przykrywką satyry, przynajmniej tak może to być rozumiane, przynajmniej przez niektórych. A fakt, że na transparentach na demonstracjach „Przeciw prawicy” można przeczytać, że członkowie AfD powinni zostać zabici, ma niewiele wspólnego z demokracją i szacunkiem dla życia. Można to nazwać haniebnym i bezbożnym.

Oskarżenie przeciwko Węgrom:

„Prasa regionalna jest w pełni własnością przedsiębiorców przyjaznych Orbánowi od lata 2017 roku. W 2018 r. prawie 500 prorządowych spółek medialnych zostało połączonych w holding z centralnie koordynowaną sprawozdawczością”.

Por ównanie z Niemcami:

Niemieckie media głównego nurtu są sponsorowane na przykład przez Billa Gatesa i Georga Sorosa? A może ci z was, którzy mieli do czynienia z Georgem Sorosem i jego Fundacjami Społeczeństwa Otwartego, powinni pamiętać: „Kto siedzi w szklanym domu, nie powinien rzucać kamieniami”. (powiedzenie)

Oskarżenie przeciwko Węgrom:

„Zamknięto ważne krytyczne media, główne portale informacyjne należące do przedsiębiorców bliskich Orbánowi i doprowadzono do zgodności redakcyjnej”.

Porównanie z Niemcami:

Magazyn „Compact” został szybko uznany za stowarzyszenie, a następnie zakazany. Dopiero po orzeczeniu sądu godni zaufania ludzie związani z organizacją mogli kontynuować swoją pracę.

Oskarżenie przeciwko Węgrom:

„Prorządowe media wielokrotnie publikowały „czarne listy” niepopularnych dziennikarzy. W 2021 r. okazało się, że rząd monitorował kilku pracowników mediów za pomocą oprogramowania Pegasus. Nowa „Agencja Ochrony Suwerenności”, która została utworzona na mocy ustawy przyjętej w 2023 r., może stać się narzędziem administracyjnego nękania mediów. Może sprzyjać kampaniom zniesławiającym i osłabieniu ochrony źródeł”.

Porównanie z Niemcami:

Alternatywne media, takie jak Tim Kellner i Julian Reichelt, były wielokrotnie stawiane przed sądami, a przeciętny obywatel nie był w stanie podejrzewać, że stoi za tym podstawa prawna. Prawie wszystkie alternatywne media, które nie są lojalne wobec linii partii, są oznaczane jako „prawicowi ekstremiści” lub „prawicowi populiści”, a zatem są również wymieniane, gdy wyszukiwane hasła są wprowadzane do wyszukiwarek. Pracownicy alternatywnych mediów, którzy nie są lojalni wobec prawicy, są poddawani rewizjom domowym, a wielu z nich musi zawsze liczyć się z tym, że staną się ofiarami władz, co prowadzi do psychologicznego niepokoju. Dzieci, które są obecne, są świadkami arbitralnego zachowania państwa i upokorzenia swoich rodziców, przez co tracą zaufanie do państwa i uczą się go bać w młodym wieku.

Ale oto:

Liczba mediów krytycznych wobec rządu wzrosła z 36 w 2010 roku do 61 w 2024 roku. (hungarytoday) (ungarnheute)

Węgierski urząd ds. mediów częściej i surowiej karze media prorządowe niż media krytyczne wobec rządu. (hungarytoday) (ungarnheute)

Faktem jest, że:

Viktor Orban uchronił swój naród przed masową migracją, a tym samym prawdopodobnie przed codziennymi zbiorowymi gwałtami i śmiercią od noża, islamizmem, grabieżą funduszy socjalnych, przemocą w szkołach i przedszkolach, by wymienić tylko kilka punktów z nieskończenie długiej listy. Ale najważniejsze jest to, że obywatele Węgier mogą nadal cieszyć się swoją kulturą i żyć razem w pokoju. I jeszcze jedno: węgierski rząd wspiera własne rodziny, a przede wszystkim chroni ich dzieci przed „chorymi niemieckimi cechami”, ale być może „cnoty” już tam są.

Dla kontrastu, czy sytuację w Niemczech można by teraz podsumować w następujący sposób?

„Bezprecedensowym zjawiskiem w historii ludzkości jest – jak się wydaje – planowane zdziesiątkowanie własnego narodu przez rząd na rzecz przyszłych okupantów, z których niemała część należy do wojującego islamu. Może nawet: w oczekiwaniu na możliwą wojnę domową?”

Helmut Schmidt ostrzegał przed obecną sytuacją… i słusznie!

„Musimy zapobiec dalszej imigracji z obcych kultur”, powiedział Helmut Schmidt w wywiadzie. Imigracja nie wchodziła w rachubę jako sposób na walkę ze starzeniem się społeczeństwa. „Imigracja ludzi ze wschodniej Anatolii lub z Afryki Subsaharyjskiej nie rozwiązuje problemu, a jedynie tworzy dodatkowy poważny problem”. (Były kanclerz/imigracja: „Zatrzymać dalszą imigrację” – FOCUS online) (Altkanzler/Zuwanderung: “Weitere Zuwanderung unterbinden” – FOCUS online)

Potrzebujesz przykładów dla przestrogi? W takim razie najlepiej zacząć „studiować” już teraz, ponieważ wiedza jest długiem, który należy spłacić.

I czytać. Na przykład poniższą książkę:

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

