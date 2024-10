Plant Kiew Einberufung 16-Jähriger ?

Die ukrainische Regierung will nun alle Personen zwischen 16 und 25 Jahren, die einen Reisepass beantragen, automatisch in das Register “Oberig”-Register eintragen. Dies enthält die Daten aller Wehrpflichtigen, und Reservisten. So soll es für Menschen zwischen 16 und 25 Jahren “einfacher” werden, sich für den Dienst zu bewerben, ohne Personalvermittlungsagenturen aufzusuchen oder sich Gesundheitschecks unterziehen zu müssen.

Laut “Unian” werden die Arbeitsvermittlungsagenturen nun auch Daten vom staatlichen Migrationsdienst, dem Justizministerium und dem Grenzschutz erhalten, um Fälle zu vermeiden, in denen Vorladungen an verstorbene oder inhaftierte Personen verschickt wurden.

