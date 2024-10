Spielt Habeck nur den „Unbedarften“?

Dann wäre mit Sicherheit ein Schauspieler an ihm verloren gegangen.

Robert Habeck bündelt wohl wie kein anderer Wirtschaftsminister vor ihm, die absolute Unfähigkeit in einer Person. Fast alles was er bisher angefasst hat, lässt Ahnungslosigkeit, Korruption, Zerstörungswut und eine unfassbare Hörigkeit gegenüber den Übersee-Eliten vermuten. Man müsste sich schon sehr anstrengen, Habeck keine schlechten Absichten zu unterstellen. Doch für viele dürfte es mittlerweile unbestritten sein: Die Schäden die er bisher hinterlassen hat, sind einfach zu gravierend.

Habeck als skrupelloser und machtbesessener Handlanger der Eliten ?

Mit einer klitzekleinen Portion Objektivität betrachtet, könnte man sich diese Frage selbst mit einem „Ja“ beantworten. Die Bundesregierung stellt zwar immer mehr die Weichen, Meinungen von Andersdenkenden, die sich nicht in die vorgegebene Richtung bewegen, unter Strafe. Doch wie könnte man sich seiner eigenen Gedanken verwehren oder sich ihnen erfolgreich entgegenstellen? Wollen wir also hoffen, dass, wenn schon die Meinungsfreiheit verloren geht, zumindest die Redensart „Die Gedanken sind frei“, weiterhin Bestand haben darf. Es würde ansonsten zu millionenfachen Selbstanzeigen kommen, mit der Folge, dass die Gerichte den „Bösen Verschwörern“ nicht mehr Herr werden könnten.

Möchte Habeck nur den Kopf aus der Schlinge ziehen …

… indem er einfach den Unbedarften spielt? Welche Absicht sonst könnte man ihm unterstellen, wenn er sich selbst als den bisher agilsten Wirtschaftsminister aller Zeiten bezeichnet und auch weiterhin und mit eiserner Hartnäckigkeit verkündet, dass alles positiv sei und nun – mit etwas Verspätung – wirklich alles steil ansteigen würde ? Wie er es immer lautstark bekundet. Und dass das Wirtschaftswunder ja eigentlich schon lange vollbracht wäre, würden die Bürger nicht immer so negativ denken. Denn nicht die Entscheidungen der Regierung seien an dem ganzen Desaster schuld, sondern einzig und allein diese negative Stimmung in den Köpfen der „Schwarzseher“.

Könnte Habeck damit durchkommen?

Zumindest scheint er an einen Erfolg zu glauben, oder besser gesagt, an die fast schon boshafte Naivität „Seiner Bürger“, die ihm in die Karten spielen würde. Bisher hatte das mit dem unschuldigen „Teddybären-Blick“ ja auch immer funktioniert. Zudem hat er ja noch diese hochbezahlte Propagandamaschine der „Mainstream-Medien“ stärkend im Rücken.

Doch was könnte nach der Auflösung des „Clubs der Unbedarften“ folgen?

Dass wir endlich zur Erkenntnis gelangen … Gott sei uns dabei gnädig…

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.