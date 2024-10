Transpłciowy mężczyzna zachodzi w ciążę: ojciec i matka jednocześnie?

Transpłciowa kobieta, która zapuściła już brodę po przejściu operacji zmiany płci w Rzymie, zaszła w ciążę. Osoba ta była już pod koniec trwającego kilka lat procesu zmiany płci. Teraz jednak natura pokrzyżowała jej plany.

I pozostawiła po sobie trudną biologiczną i prawną zagadkę: Mianowicie, czy osoba transpłciowa będzie teraz matką czy ojcem dziecka. A może obojgiem? Chociaż, oczywiście, nowy dowód osobisty już ustalił mężczyznę jako tożsamość płciową.

Najnowsze rewelacje we włoskiej stolicy rodzą wiele pytań. Po latach leczenia hormonalnego młoda kobieta, której usunięto piersi, zaszła w ciążę. Następnie zdała sobie sprawę, że jest już w piątym miesiącu ciąży. Wątpliwe jest teraz, czy transpłciowa kobieta będzie w stanie zatrzymać dziecko lub czy będzie ono w ogóle zdrowe po leczeniu.

„Przyczyną był prawdopodobnie akt seksualny, chociaż kobieta chciała zmienić płeć. Ale natura poszła własną drogą po stosunku i rezultatem była ciąża”.

– twierdzi ekspert rzymskiego lekarza.

Dwoje rodziców tej samej płci?

Jest to również absolutny precedens pod względem prawnym: dziecko ma prawo do matki i ojca, ale nie do dwojga rodziców tej samej płci. Profesor prawa Marina Cassini przywołała jako wzór węgierską konstytucję, która uznaje prawo do życia nienarodzonego dziecka.

„To pierwszy przejaw prawa do życia i godności ludzkiej. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję artykuł węgierskiej konstytucji, który uznaje prawo do życia przed urodzeniem, od momentu poczęcia”.

I dalej:

„Chciałbym również zwrócić uwagę, że Konwencja ONZ o prawach dziecka z 1989 r. stanowi, że dzieci muszą być prawnie chronione jeszcze przed urodzeniem. Nie ma więc nawet sprzeczności między węgierską konstytucją a tym ważnym międzynarodowym dokumentem dotyczącym praw dziecka”.

– powiedział profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca.

Senator „Ligi” zwrócił również uwagę, że społeczeństwo może nie być przygotowane na takie przypadki:

„Rozumiem, że są sytuacje, w których ludziom trzeba pomóc zrozumieć ich tożsamość. Nie powinno to jednak prowadzić do tendencji do neutralności płciowej. Zawsze sprzeciwialiśmy się byciu mężczyzną jednego dnia, a kobietą następnego.”

– powiedział senator Massimiliano Romano.

Reedukacja edukacyjna

Aby przyzwyczaić najmłodszych do tej nowej formy ojcostwa/macierzyństwa, mamy już szereg działań edukacyjnych, które sprawiają, że wydaje się to dzieciom normalne (patrz rysunek poniżej). Wyjaśnia to również, dlaczego termin „matka” jest obecnie zmieniany na „osoba rodząca” zgodnie z duchem czasu.

Mężczyzna w ciąży jako nowa normalność.

Brak dyskryminacji „rodzących mężczyzn”

Oczywiście jeden lub dwóch mężczyzn może również czuć się dyskryminowanych, jeśli termin „pochwa” jest używany w sposób medycznie poprawny, ale obraźliwy i niedelikatny w odniesieniu do żeńskich narządów płciowych! Również w tym przypadku należało znaleźć rozwiązanie, a NASZE CENTRUM EUROPE informowało już o tym, jak ten problem został rozwiązany w Anglii. Przeczytaj nasz artykuł z zeszłego roku: https://unser-mitteleuropa.com/117656

