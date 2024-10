„Europejska polityka azylowa staje się coraz bardziej radykalna” – naprawdę???? – Tak właśnie działa azyl!

Abdul Alim Hamza (l.) neben dem bekannten Salafisten Ibrahim El-Azzazi. | Bild: Instagram

Abdul Alim Hamza (l.) obok znanego salafity Ibrahima El-Azzaziego. | Zdjęcie: Instagram

W tej chwili wszyscy, od UE po CDU, grają twardo. Ta nowa twardość prawdopodobnie nie pochodzi z serca. Chodzi raczej o to, by odebrać wiatr w żagle ogólnoeuropejskiemu przesunięciu na prawo.

Konkretnie oznacza to postulowanie rzekomo twardego stanowiska w kwestii migracji w komunikatach prasowych. W praktyce jednak nic się nie zmienia. Wręcz przeciwnie: nawet przepisy dublińskie i Schengen są podważane, jeśli chodzi o zezwalanie „uchodźcom” na nielegalny wjazd do Niemiec, a następnie „skuteczne” zapobieganie deportacjom.

Aby to zilustrować, poniżej podsumowaliśmy trzy artykuły z wczorajszego FOCUS online w skróconej formie. Po każdym z trzech artykułów znajduje się link do odpowiedniego raportu:

– „Surowość”:

Kurs azylowy Europy staje się coraz bardziej radykalny – teraz niektóre państwa czują drugą szansę

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce nowego prawa UE dotyczącego deportacji. Jednak zaostrzenie polityki migracyjnej jest przede wszystkim napędzane przez państwa narodowe. Dostrzegają one teraz swoją szansę.

Obecnie wiele dzieje się w europejskiej polityce azylowej – zwłaszcza w państwach narodowych, ale także na szczeblu UE. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła nowy projekt ustawy (neuen Gesetzentwurf) o deportacji migrantów. Polityk CDU chce „skutecznie usprawnić proces repatriacji”, wyjaśniła w liście do 27 państw członkowskich UE opublikowanym w poniedziałek wieczorem. Czytaj więcej na focus.de

– Praktyka:

Trybunał Praw Człowieka – Migrant deportowany do Grecji – Niemcy muszą zapłacić odszkodowanie

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) potępił Niemcy w związku z deportacją do Grecji. Syryjczyk został deportowany w dniu przyjazdu. Skarżący był Syryjczykiem urodzonym w 1993 r., który najpierw uciekł do Grecji w 2018 r., a następnie udał się do Niemiec.

Władze niemieckie powinny były zapewnić, że uchodźca otrzymał odpowiednią procedurę azylową po deportacji do Grecji i nie był poddawany złemu traktowaniu, orzekli sędziowie w Strasburgu. […] Niemcy muszą teraz zapłacić 8 000 euro odszkodowania. Grecji nakazano również zapłacenie grzywny. Ateny naruszyły zakaz nieludzkiego traktowania zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Czytaj więcej na focus.de

+++

Urząd imigracyjny zawodzi! Boński kaznodzieja nienawiści Hamza zwolniony z więzienia deportacyjnego

Pochodzący z Bonn salaficki kaznodzieja Leonis Hamza, alias Abdul Alim Hamza, został cztery dni temu zwolniony z więzienia deportacyjnego w Büren. 32-letni Kosowar powiedział o tym FOCUS online w rozmowie telefonicznej.

Początkowo imam internetowy, który został sklasyfikowany jako ekstremista przez władze bezpieczeństwa, chciał udzielić wywiadu. W poniedziałek jednak się wycofał. „Za radą mojego prawnika nie mogę i nie będę komentować zarzutów”. Urząd imigracyjny miasta Bonn aresztował Hamzę dobry miesiąc temu i zabrał go do ośrodka deportacyjnego w Büren. Powody nakazu deportacji i groźby deportacji opierają się na raporcie bezpieczeństwa państwa sporządzonym przez policję w Bonn. Według raportu, Hamza w swoich tyradach szerzył „dżihadystyczny salafizm”, który „zagraża podstawowemu porządkowi demokratycznemu”. Czytaj dalej na focus.de

***

